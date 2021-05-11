陳佩琪嗆「總統打疫苗沒」 北市議員：這是國安議題

台北市長柯文哲昨赴議會進行專案報告，議員洪健益問到柯的伴侶陳佩琪是否有施打疫苗，讓陳在Facebook發文嗆「請問總統打了嗎？」。洪健益今受訪時表示，蔡總統打疫苗是國安議題，議會管不到，但會問陳佩琪是因為她是醫療人員，而非柯太太。洪強調自己今天下午就會去施打，呼籲陳佩琪身為醫師，應該共襄盛舉推廣疫苗。

洪健益昨日問到陳佩琪是否有打疫苗，柯文哲坦言「沒有，因為她在看有沒有更好的疫苗」，讓洪健益批評這種心態很不對，認為就是這樣才造成疫苗要過期、醫護施打率低，但陳相當不滿，直接在FB發文嗆聲。

對此，洪健益說，蔡英文總統是否施打疫苗是國安議題，市議會管不到，但陳佩琪身為醫護人員，尤其北市府提供的資料，醫護人員施打率非常低，所以才會問陳有沒有打疫苗，並不是因為他是柯文哲的太太。

洪健益希望台北市醫護人員可以盡快施打，提高所有人的安全性，強調自己今天下午就會去施打疫苗，他的身份要安排自費，沒有要用公費，也會依照流程排隊，並呼籲陳佩琪可以共襄盛舉，為了病人好，應該要推廣疫苗的好處，維護自身和家的安全。