快訊

評／群聚、官僚...疫苗製造大國印度，救得了自己嗎？

松山之亂偵結！前所長、巡佐獲緩起訴 10名黑衣人僅起訴1人

陳佩琪嗆「總統打疫苗沒」 北市議員：這是國安議題

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市議員洪健益說，因為陳佩琪是醫護人員，才會在議會問起是否施打疫苗，也說蔡總統是否施打疫苗為國安議題，北市議會管不到。記者鍾維軒／攝影
北市議員洪健益說，因為陳佩琪是醫護人員，才會在議會問起是否施打疫苗，也說蔡總統是否施打疫苗為國安議題，北市議會管不到。記者鍾維軒／攝影

台北市長柯文哲昨赴議會進行專案報告，議員洪健益問到柯的伴侶陳佩琪是否有施打疫苗，讓陳在Facebook發文嗆「請問總統打了嗎？」。洪健益今受訪時表示，蔡總統打疫苗是國安議題，議會管不到，但會問陳佩琪是因為她是醫療人員，而非柯太太。洪強調自己今天下午就會去施打，呼籲陳佩琪身為醫師，應該共襄盛舉推廣疫苗。

洪健益昨日問到陳佩琪是否有打疫苗，柯文哲坦言「沒有，因為她在看有沒有更好的疫苗」，讓洪健益批評這種心態很不對，認為就是這樣才造成疫苗要過期、醫護施打率低，但陳相當不滿，直接在FB發文嗆聲。

對此，洪健益說，蔡英文總統是否施打疫苗是國安議題，市議會管不到，但陳佩琪身為醫護人員，尤其北市府提供的資料，醫護人員施打率非常低，所以才會問陳有沒有打疫苗，並不是因為他是柯文哲的太太。

洪健益希望台北市醫護人員可以盡快施打，提高所有人的安全性，強調自己今天下午就會去施打疫苗，他的身份要安排自費，沒有要用公費，也會依照流程排隊，並呼籲陳佩琪可以共襄盛舉，為了病人好，應該要推廣疫苗的好處，維護自身和家的安全。

疫苗 陳佩琪 醫護人員

延伸閱讀

被罵紅檳榔 柯文哲出清「中國」基金

出清中國基金 陳佩琪好失望：以為媒體標滿滿台灣價值

議員轟拒打AZ疫苗大笑話？ 陳佩琪嗆：請問總統打了沒

監院廉政專刊 柯文哲存款增167萬、丁怡銘房貸變少了

相關新聞

「英系」立委逼宮陳家欽 要求自請處分

警政風紀不佳，「黑道之亂」引發社會關切。民進黨「英系」立委羅致政昨天在立法院質詢警政署長陳家欽，有沒有要因此自請處分？陳...

WHA報名截止 世衛連續第5年未邀台

七大工業國集團（G7）外長及美國國務卿布林肯近日支持台灣參與世界衛生大會（WHA），但在中國打壓下，WHA網路報名今天截...

陳時中投書塞爾維亞媒體 籲世衛納入台灣

世衛大會將在24日登場，塞爾維亞重要媒體「今日新聞」刊出衛福部長陳時中投書，強調台灣模式可遏止2019冠狀病毒疾病蔓延，...

陳佩琪嗆「總統打疫苗沒」 北市議員：這是國安議題

台北市長柯文哲昨赴議會進行專案報告，議員洪健益問到柯的伴侶陳佩琪是否有施打疫苗，讓陳在Facebook發文嗆「請問總統打...

政黨月底前須完成財務申報 內政部：逾期罰百萬

5月正值報稅季，也是政黨財務申報的時節。內政部今天表示，目前全國共有124個政黨，提醒各政黨應於月底前完成去年度財務申報...

【圖輯】照片看歷史／1987年饒河街觀光夜市熱鬧開張

1987年5月11日，台北市松山區饒河街觀光夜市在鞭炮聲中慶祝開幕，饒河街觀光夜市係由市政府市場管理處，與饒河街促進發展委員會共同規畫，夜市全長五百公尺，分為東、西、中三部份，東段靠近香火鼎盛的慈祐宮，共規畫為一百個攤位，營業項目為成衣、百貨、水果、玩具等。中段係多用途休閒區，供休憩、表演、展示之用。西段規畫為四十個飲食攤。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。