政黨月底前須完成財務申報 內政部：逾期罰百萬

5月正值報稅季，也是政黨財務申報的時節。內政部今天表示，目前全國共有124個政黨，提醒各政黨應於月底前完成去年度財務申報；若未依限申報，依法可處100萬元以上、500萬元以下罰鍰。

內政部指出，為確保政黨的財務均用於公共目的，依據「政黨法」規定，政黨應於每年5月31日前，製作上一年度的財報送內政部，且財報應委託會計師查核簽證；內政部在7月中旬會將政黨財務報告公開於網路上，供全民閱覽，以昭公信。

內政部表示，今年3月17日已發函通知各政黨於期限內完成財務申報，並多加留意常見的錯誤態樣，像是財務申報內容計算錯誤、誤繕、空白未填寫、申報日期未填寫、政黨負責人漏未簽名蓋章，及未於書表加註是否提經黨員大會或黨員代表大會通過等情形。

內政部呼籲，現為防疫期間，政黨如有召開黨員大會或黨員代表大會的需求，務必遵循中央流行疫情指揮中心發布的新冠肺炎公眾集會因應指引，訂定完整防疫應變計畫，全程佩戴口罩，並隨時注意防疫最新動態，以兼顧防疫工作。