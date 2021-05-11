黃暐瀚母親遭酒駕撞亡 江啟臣擬提修法酒駕就沒收車輛

媒體人黃暐瀚母親凌晨遭酒駕車輛撞擊亡故，國民黨主席江啟臣草擬提案推動道路交通管理處罰條例第35條修法，主張未來酒駕或吸毒後駕車遭查獲，一律沒入「違規」時所使用車輛，以根本防杜酒駕者有再次開車上路，危害其他用路人。

江啟臣草擬的道交管理條例第35條修正草案，目前正連署中。

此外，黃暐瀚母親事件發生後，江啟臣也曾主張將再推動刑法第185條之3修法，要對酒駕致死者增列「死刑、無期徒刑」法定刑，擴大法官裁量空間，依個案作出適當的判決。

其實法務部為嚴懲酒駕，前年也曾提出刑法修正案，新增只要酒測值超過0.25，一律沒收車輛規定，並提高酒駕再犯致死刑責，最重可處死刑，但修法草案經行政院討論後，認為有違比例原則，最終決議刪除。

江啟臣幕僚表示，真正的比例原則應該體現在喝酒快樂與失去生命的悲痛上，而失去生命才是最不符合比例的悲劇；若當初法務部提案最終修法通過，黃暐瀚母親因酒駕者一天內累犯酒駕致死的悲劇就有可能不會發生。

江啟臣草擬的道交管理處罰條例第35條修正草案中表示，酒後不得開車雖已是全民共識，但即使罰則不斷提高，仍有酒駕者心存僥倖一再觸法，輕則破壞交通秩序、重則致他人死傷，使民眾生命財產陷於險境。

江啟臣提案主張，為確保其他公眾用路安全，杜絕酒駕者心存僥倖一再開車上路，除吊扣或吊銷酒駕者駕照，對酒駕者的車輛更應直接沒入，剝奪其使用車輛權利，以即時杜絕再次於道路肇事機會，確保其他用路人行車安全。

江啟臣提案指出，行政罰法規定，對違反行政法所定義務者沒入、剝奪使用財產權利；現行道交管理處罰條例僅針對酒駕「累犯者」訂有因酒駕肇事致人重傷或死亡「得」沒入車輛規定，處罰也未及於非累犯者，致酒駕者常仍得保有車輛。

江啟臣提案表示，現行道交管理處罰條例對酒駕未肇事行為訂有相關吊扣駕照規定，因而致人重傷或死亡者則可吊銷駕照，不讓酒駕者續駕車輛，既然如此卻未對酒駕者車輛有所處置，讓酒駕者存有僥倖心態，難遏止酒後開車不當行為。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康