台灣衛福部：若收不到WHA邀請就會遞交抗議信

(德國之聲中文網) 據台灣中央社報道，按照規定，今年參與世衛大會(WHA)的與會者線上注冊報名開放至歐洲時間5月10日。台灣最晚須在歐洲時間10日下班前，收到邀請函並完成報到，才能如期與會。 世衛組織已通知會員國及受邀與會者，在5月10日前完成線上注冊。

台灣外交部發言人歐江安表示，台灣目前還沒收到出席WHA的邀請函，“但外交部會持續與衛生福利部共同努力、奮戰到最後一刻，盡全力爭取台灣與會的權利”。

她還表示，台灣外交部再次呼籲世衛組織總干事譚德塞“秉持專業中立的立場，盡速回應國際社會的正義之聲，以及各界堅定支持台灣與會的殷切期盼，邀請台灣出席5月24日開議的第74屆世衛大會”。

台灣衛福部國際合作組技監劉麗玲在接受中央社采訪時表示，目前有多國聲援台灣，包含美國、法國、加拿大、日本等，世界醫師會也發函世界衛生組織呼籲讓台灣與會。她說，“但世衛組織政治意識很重，台灣今年是否能順利受邀仍未知”。

上周七國集團外長會議結束後發表的公報表達 支持台灣參加世界衛生組織論壇和世界衛生大會。聲明稱，“國際社會應該能夠從所有伙伴的經驗中受益，包括台灣在應對新冠疫情方面的成功貢獻”。

上周五（5月7日），美國國務卿布林肯發表“恢復台灣在世界衛生大會適當地位”聲明稱，美國呼籲世衛組織總干事邀請台灣以觀察員身份參與世衛大會。他在聲明中表示，“台灣是一個可靠的伙伴，一個蓬勃的民主，也是全世界一股良善的力量，它持續被排除在世衛大會之外，對我們國際間為防控疫情和防範未來健康危機的集體努力極為不利”，“沒有正當理由持續將台灣排除在世界衛生組織論壇以外”。

台灣駐美代表處在推特上向布林肯表示了感謝，並表示“台灣人民對這個支持銘記在心”。

中國外交部發言人華春瑩在5月10日舉行的新聞例會上做出回應稱：“世界上只有一個中國，台灣地區參與國際組織包括世衛組織活動，必須按照一個中國原則處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世衛大會有關決議確認的根本原則，得到了國際社會的普遍支持”。她表示，是民進黨當局頑固堅持“台獨”分裂立場，導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局。她還指責美國出於政治目的“大肆炒作‘不讓台參加世衛大會將危及全球衛生目標，不利於應對未來的公共衛生危機’，這是他們編造的政治謊言”。

台灣內部也有一些看法認為，美國及七國集團其它成員國都沒有直接提交提案支持台灣作為觀察員參與世衛大會，而僅做出口頭上的呼籲，這屬於“口惠而實不至”。

去年11月9日舉行的第73屆世界衛生大會續會線上會議上，馬紹爾和洪都拉斯兩國代表為台灣發聲，要求將“邀請台灣作為觀察員參加世衛大會”的提案列入大會議程，但是遭到大會拒絕。

2009年，台海兩岸就台灣以觀察員身份參與世衛大會的問題達成共識，台灣以“中華台北”（Chinese Taipei）名義、觀察員身份、部長名銜受邀參與世衛大會。時任世界衛生組織發言人的托馬斯·亞伯拉罕（Thomas Abraham）指出，“邀請台灣方面以觀察員的身份參加世界衛生大會是基於海峽兩岸當局此前已就這一問題達成了共識，這是目前雙方良好關系的具體體現，世衛組織希望這一局面能夠得以持續”。此後連續數年台灣均收到世衛大會的與會邀請。2016年，民進黨總統候選人蔡英文贏得大選的當年，台灣在最後一刻收到世衛大會邀請函，而該邀請函上首次標注了《聯合國大會第2758號決議》、《世界衛生大會第25.1號決議》以及上述文件中的“一個中國”原則。由於蔡英文政府公開拒絕承認“九二共識”，兩岸之間開始缺乏互信基礎，2017年至今，世衛組織沒有再向台灣發函邀請以觀察員身份出席世界衛生大會。

世界衛生組織中的觀察員資格可以是主權國家、准主權國家及非政府組織。觀察員沒有投票權及人事分配權，每年僅可參與一周的世界衛生大會且無法取得關於世衛的重要文件。

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