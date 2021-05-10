陳柏惟邀顏寬恒參加直播 顏陣營：請多花時間在地方

「刪Q總部」在台中市立委第二選區發起罷免立委陳柏惟案，第二階段連署完成32310份今送台中市選委會。為此，陳柏惟選舉時的對手、前立委顏寬恒今在臉書上發表「致柏惟兄」的一封信，「奉勸」陳莫要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。晚間陳柏惟繼他的執行長反擊後，自己又透過臉書邀顏上他的直播「純請益、不辯論、不鬥嘴」不過，顏助理回應說，請多花時間在地方，「花時間開直播幹什！」。

顏寬恒的助理說，顏寬恒只是透過臉書說明他的看法，不是要吵架。因此，請陳多把時間用在地方，對他邀請參加直播，「不予理會！」。

顏寬恒今在臉書上發表「致柏惟兄」的一封信，要陳柏惟，「像您一樣的年輕人從政，真的非常難得，真的希望您好好珍惜這樣的機緣」表示「讓才從高雄議員落選的您，一來陌生選區就能夠當選立法委員，正是這種包容與熱情的最好證明。......除了我們海線和烏日霧峰鄉親之外，全台灣還有哪個地方可以這麼的廣納百川，無私無我的接納一個陌生人？」

「但是一年多之後，....許多鄉親忍不住抱怨...或許柏惟兄真的很關切全國的掃地機器人，但選民希望您先解決地區的空污問題，又或者您很關切動畫節目是不是對岸的認知作戰，但選民希望您先解決食安問題」、「好的立法委員不需要有四十八小時，您只要專心做好一件事：照顧好海線與烏日霧峰地區的選民，也就夠了」。

顏寬恒奉勸陳柏惟「莫要遺忘當初您孤身一人來此時的初心，莫要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。不忘初心，方得始終，寬恒與您共勉之」。

陳柏惟也在臉書上發出「致寬恒兄」說，「破百場的質詢影片也都在臉書上，那種準備議題的過程相信你也歷歷在目，記得過年時期去拈香溪南黑豬兄那天，我們第一個行程跟最後一個行程都同場，你現在的日子，相信也跟我一樣不輕鬆」。

「我當選至今心態上仍然作為一個『挑戰者』，期許自己在兩代經營三十年的地方政治帶來新氣象」、「可惜您身邊的人和罷免團體走得太近，不免容易受到影響，文章內容多有影射與偏頗，讓相信政治可以理性的選民嘆氣」。