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顏寬恒發文奉勸「不忘初心」 陳柏惟執行長反擊了

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
前立委顏寬恒。圖／取自顏寬恒臉書粉絲頁
前立委顏寬恒。圖／取自顏寬恒臉書粉絲頁

「刪Q總部」在台中市立委第二選區發起罷免立委陳柏惟案，第二階段連署完成32310份今送台中市選委會。為此，陳柏惟選舉時的對手、前立委顏寬恒今在臉書上發表「致柏惟兄」的一封信，「奉勸」陳莫要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。晚間陳柏惟的團隊執行長李雨蓁也透過臉書發文反擊，要顏「作為新一代年輕政治工作者，就是希望台灣社會能少一點政治算計！！」。

顏寬恒在信中要陳柏惟，「像您一樣的年輕人從政，真的非常難得，真的希望您好好珍惜這樣的機緣」表示「讓才從高雄議員落選的您，一來陌生選區就能夠當選立法委員，正是這種包容與熱情的最好證明。......除了我們海線和烏日霧峰鄉親之外，全台灣還有哪個地方可以這麼的廣納百川，無私無我的接納一個陌生人？」

「但是一年多之後，....許多鄉親忍不住抱怨...或許柏惟兄真的很關切全國的掃地機器人，但選民希望您先解決地區的空污問題，又或者您很關切動畫節目是不是對岸的認知作戰，但選民希望您先解決食安問題」、「好的立法委員不需要有四十八小時，您只要專心做好一件事：照顧好海線與烏日霧峰地區的選民，也就夠了」。

顏寬恒奉勸陳柏惟「莫要遺忘當初您孤身一人來此時的初心，莫要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。不忘初心，方得始終，寬恒與您共勉之」。

但李雨蓁回應說，顏寬恒所發是「假溫情真指控的誤導文」意圖誤導鄉親以為陳柏惟只在全國議題上努力，卻不顧地方。　

李雨蓁說，她和顏寬恒曾一起為地方做公益，當時媒體的下標寫著「陳柏惟顏寬恒大和解 #同心 助弱勢破厝建新屋」，如今看著顏寬恒對他的數落與指控，「彷彿在地方沒見過柏惟一樣，真是顯得 #格外諷刺！」。　

李雨蓁說，她想告訴顏寬恒「在你眼裡或許是陳柏惟一個年輕人從政，但其實我們是一群年輕人，帶著對改革政治的理想共同入政，我們3Q團隊對參與地方事務沒有甚麼政治算計，能幫的盡量幫，能出力的盡力協助，能試圖解決的我們不會推託，或許在最開始的時候顯得生嫩，但 #拚盡全力投入地方 的企圖許多鄉親都有感受」。　

她說，陳柏惟可以對顏的偏頗指控不生氣，但她與所屬的台灣基進黨以及3Q團隊成員沒有辦法不感到憤怒與委屈，「本黨一個月有1/4的補助款投入在柏惟的選區中，在選區內我們有16個平均年齡30出頭的年輕人在為地方服務、在為台灣打拼！您的偏頗指控就是否定我們的努力與付出」。　

李雨蓁還說「一年多前，我抱著尊敬的心情協助媒體幫您拿麥克風、看到大家共同為了弱勢出力感到高興，但時至今日，看到您粉專和報復性罷免團體一搭一唱，更為了帶風向，直接無視柏惟在地方的耕耘，墮落到講出這些充滿政治算計的話，我想，忘記初心的人，是你」。

立委陳柏惟團隊執行長李雨蓁（右下圖右）在臉書發文反擊顏寬恒，還貼出以往她替顏拿麥克風的照片。圖／取自李雨蓁臉書
立委陳柏惟團隊執行長李雨蓁（右下圖右）在臉書發文反擊顏寬恒，還貼出以往她替顏拿麥克風的照片。圖／取自李雨蓁臉書

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