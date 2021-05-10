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出清中國基金 陳佩琪好失望：以為媒體標滿滿台灣價值

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲（右）與妻子陳佩琪（左）名下有價證券減少40多萬，並附註「約1成有中國、大中華名稱，今年已經全數出清」。陳佩琪今晚臉書貼文，好失望，本以為媒體標題會寫 「柯文哲賣掉中國基金，滿滿台灣價值」。圖／聯合報系資料照片
台北市長柯文哲（右）與妻子陳佩琪（左）名下有價證券減少40多萬，並附註「約1成有中國、大中華名稱，今年已經全數出清」。陳佩琪今晚臉書貼文，好失望，本以為媒體標題會寫 「柯文哲賣掉中國基金，滿滿台灣價值」。圖／聯合報系資料照片

監察院今公布最新一期公職人員財產申報廉政專刊，台北市長柯文哲與妻子陳佩琪名下的有價證券總值減少40多萬元，並附註「去年投資之基金，約1成有中國、大中華名稱，今年已經全數出清」。柯文哲今表示，「這是陳佩琪寫的，跟我無關」。

陳佩琪今晚也在臉書貼文，她本以為媒體標題會寫「柯文哲賣掉中國基金，滿滿台灣價值」，結果沒人寫，好失望。

陳佩琪今天在臉書表示，柯文哲兩次選舉的財產公報，到後來當選的監院陽光法案，都是她拿柯文哲的自然人憑證，上網download資料的，包括備註欄也通通是她寫的。

陳佩琪說，很早以前，她就有投資基金的習慣，2008年金融海嘯後，投資心態就變保守，留到現在，多半是賠太多不忍贖回，有些則是受不了虧損，中途轉換而來的。

陳佩琪也說，她們家的基金，一直就是那幾支，但突然某年，財產申報公布後，媒體都下「柯文哲投資基金，名下多檔中國、大中華基金」這種標題。

陳佩琪說， 她心想才300多萬的一成不到， 下這種標題幹嘛。怎不幫診斷剩餘的九成基金，該如何處理？陳佩琪說，後來她看到一堆側翼、名嘴的論述， 才知道原來買中國基金，可以拿來把人打成「舔中賣台」藉口，不管這些基金都是金管會核准的。

陳佩琪說，記得那年財產公布當天，幕僚急叩她問原委， 說好多記者問「柯文哲投資中國基金」、「柯文哲說不知道，要問太太」。陳佩琪說，她當時接到電話，正好是門診最忙時候， 當下就賭氣地跟幕僚說：「 我下診後馬上賣掉」 ， 幕僚勸她別衝動， 陳說，看到柯文哲老是為基金被罵紅檳榔 ，最後還是痛下決心賣了。

只是陳佩琪今天仍不滿表示，她本以為媒體標題會寫 「柯文哲賣掉中國基金，滿滿台灣價值」，結果沒人寫，好失望。

陳佩琪 柯文哲 財產申報

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