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WHA報名截止將屆 台灣若未受邀將遞抗議函
世界衛生大會（WHA）報名截止將屆，台灣迄今尚未受邀。衛生福利部表示，邀請函收受窗口為外交部；屆時若確定未受邀，大會開議首日將透過駐日內瓦辦事處遞交抗議函。
因應防疫，WHA將於5月24日至6月1日在瑞士日內瓦採視訊會議舉行。依規定與會者線上註冊報名開放至歐洲時間10日，台灣最晚須在歐洲時間10日下班前，收到邀請函並完成報到，才能如期與會。
衛福部國際合作組技監劉麗玲接受中央社記者電訪表示，WHA邀請函的收受窗口為外交部，過去台灣致函給WHO，也是循外交管道；今年是否受邀，將由外交部發言。
劉麗玲表示，過去台灣受邀參與WHA時，曾在1週前就收到邀請函。她提到，目前有多國聲援台灣，包含美國、法國、加拿大、日本等，世界醫師會也發函世界衛生組織（WHO）呼籲讓台灣與會，但WHO政治意識很重，台灣今年是否能順利受邀仍未知。
劉麗玲表示，今年若未收到邀請函，將在WHA開議第一天，透過駐日內瓦辦事處向WHO秘書處遞交抗議函，積極為台灣發聲。
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