監院廉政專刊 柯文哲存款增167萬、丁怡銘房貸變少了

監察院今天公布最新一期廉政專刊，其中台北市長柯文哲與配偶陳佩琪擁有的土地、建物並無太大變化，存款則增加167萬元；柯文哲還註明，去年投資的基金約一成有中國、大中華名稱，已全數出清。此外，行政院前發言人丁怡銘的卸職申報內容中，與配偶許貴雅申報在新北市三重區的1筆土地及1筆建物，取得價額為850萬元，與上次申報時相同；存款155萬9169元，略少於上次申報的158萬1951元；債務部分，上次申報有523萬8562元房貸，這次則剩下513萬1502元，已還10萬餘元。

內容指出，柯文哲與陳佩琪在109年12月26日的申報資料中，有位在台北市、新竹市及澎湖縣的9筆土地、6筆建物，與108年12月28日的申報資料相同；存款新台幣2249萬1859元，較上次申報時的2081萬7713元，增加約167萬元；另有總價額182萬8756的基金，較上次申報時的223萬5797元，減少約40萬元。

柯文哲並在備註欄中註明，去年投資的基金，約一成有中國、大中華名稱，今年已全數出清；現金只有旅遊剩餘的若干外幣和家用新台幣約3萬元，總數少於10萬，不超過現金100萬的申報額度；夫婦兩人的收入來源都來自市府薪資和醫院收入，年初還有版稅收入，都留有機關、出版商的給付證明，重申無任何不明的財產來源。

另外，教育部長潘文忠與配偶簡月英共同申報內容中，有3筆位在新北市板橋區的土地及1筆建物，取得價額為1100萬元；存款304萬4892元、債務1315萬5689元為房貸及房屋整修費用。