費鴻泰批「應該被槍斃」 陳時中：虛心受教

華航機組員及諾富特飯店爆群聚案不斷擴大，國民黨黨團總召費鴻泰今早表示，諾富特防疫不確實早在二月就有民眾檢舉，但指揮中心指揮官陳時中卻說嘻皮笑臉地說「病毒跑得比公文快」；費痛批陳「你根本應該被槍斃」。對此，陳時中回應表示，「防疫裡面講這樣的話有點太過了，我們還是虛心受教。」

國民黨立院黨團今開記者會，黨團總召費鴻泰批，原本二月初就有民眾向指揮中心諾富特飯店讓檢疫客、一般客混住，一直到四月底爆發疫情，衛福部卻無人處理。

他批評陳時中，不要嬉皮笑臉說疫情走得比公文快，講得嚴肅一點，「你根本應該被槍斃」，如果沒有指揮中心的疏忽，就不會有31人染疫。費更說，台灣太多人太厚愛陳時中，陳時中可能已經工作彈性疲乏，該換人就換人。

陳時中則於下午記者會時回應會虛心受教。

另外，針對自主健康管理期間，機師女友可以近距離接觸？發言人莊人祥則表示，自主健康管理期間若無症狀可搭大眾運輸，但若有症狀就不能搭乘；且就醫前要先跟衛生局或1922聯繫，由衛生局安排就醫，期間不能聚餐、聚會，全程戴口罩，不能去人潮聚集處。

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