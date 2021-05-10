印度境外+4有2例是醫療包機 陳時中：我們會提高警覺

印度疫情嚴峻，今日新增的新冠肺炎境外移入確定病例中，就有4名來自印度，分別為案1190至案1193，其中2例為本月8日搭印度醫療包機返台者，指揮中心指揮官陳時中指出，未來新冠肺炎境外移入確定病例勢必會增加許多印度個案，「我們會提高警覺」。

5月8日44名僑胞搭乘醫療專機返台，有41人本國籍，3人有台灣居留證，回台後將根據「印度專案」配合集中檢疫及採檢，指揮中心發言人莊人祥表示，目前檢出2位陽性（案1192、1193），3人檢驗中，39位陰性。

今日中午有29名印度僑民，搭乘日本航空JL097班機返台，莊人祥表示，今日日本航空公司有一航班載客60人，都是20歲以上沒有孩童，其中，有29位有印度旅遊史，有3人在14天內有症狀，26人無症狀，目前29人均已於今日下午1時40分搭乘2台防疫巴士，前往集中檢疫所檢疫。

陳時中表示，未來新冠肺炎境外移入確定病例勢必會增加許多印度個案，並強調，「我們會提高警覺」。

陳時中說，案1190及案1191均為本國籍50多歲男性，去年9月至印度工作。案1190於今年4月28日起陸續出現咳嗽、流鼻水、發燒、腹瀉、肌肉痠痛及嗅味覺異常等症狀，5月3日在當地檢出COVID-19陽性，5月4日因呼吸困難至醫院就醫檢出肺炎。

案1191於今年4月15日起陸續出現咳嗽、流鼻水、倦怠及腹瀉等症狀，5月3日在當地檢出COVID-19陽性，5月6日就醫檢出肺炎；2人於5月8日一同搭乘國際緊急醫療專機返台，入境後即收治住院隔離及採檢，於今日確診。已掌握2人返國後送就醫之相關接觸者共6名，因均有適當防護裝備，列自我健康監測。

案1192及案1193分別為本國籍40多歲及20多歲男性，皆於今年3月至印度工作。案1192曾於4月26日出現喉嚨痛、流鼻水及嗅味覺異常等症狀。

案1193曾於4月29日出現咳嗽、流鼻水及喉嚨痛等症狀。2人同於5月8日返台，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時主動通報曾有症狀，於機場採檢後，至集中檢疫所檢疫，於今日確診(案1192 Ct值：23；案1193 Ct值：31)。已掌握同班機接觸者71人，列居家隔離。

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