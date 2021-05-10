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權宜船涉人口販運 監院糾正移民署、海委會、漁業署

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
圖為監察院外觀。本報資料照片，記者陳正興／攝影
圖為監察院外觀。本報資料照片，記者陳正興／攝影

環保組織「綠色和平」東亞分部於2019年12月發布報告，指萬納杜籍「大旺號」與「金春12號」兩艘漁船疑似對外籍漁工有暴力行為、超時工作及剋扣薪資等強迫勞動情事。由於這兩艘漁船是台灣人投資經營的非本國籍漁船（權宜船），美國每年提出的「人口販運問題報告」也一再指出我國權宜船對外籍漁工勞力剝削的問題層出不窮，監察院財政及經濟、內政及族群委員會聯席會議於5日通過三位監委的調查報告，糾正內政部移民署、海洋委員會、行政院農業委員會漁業署，並促請行政院會應督導所屬檢討改進。

監察委員王美玉、王幼玲、紀惠容認為，政府應積極解決並保護權宜船上漁工的勞動人權。近年來人權意識抬頭，少數國人在其他國家註冊權宜船，以降低經營成本，但漁工的勞動人權迭受批評。據漁業署統計截至2021年3月30日止，我國權宜船數計241艘，並有增加的趨勢。

監察院通過糾正的內容指出，大旺號、金春12號分別在2020年3月19日、4月8日進入高雄港，因疫情關係，指揮中心宣布2020年3月19日零時起限制所有非本國籍人士入境，因此這2艘船的境外漁工無法取得臨時入境許可。

監察院表示，金春12號及大旺號有3名菲律賓籍漁工表達欲返回母國，無意願再出海工作，漁業署直到2020年6月15日才公告權宜船境外漁工入境措施。3名漁工由仲介公司人員安排住在宿舍，並遭限制行動自由，移民署、海委會、漁業署都未就仲介公司有無違法限制人身自由進行調查。

監察院說，因其中2名漁工未獲入境許可，被認定是違法入境，從2020年5月1日到5月20日被移民署違法安置在機場管制區內，無法自由行動，直到法扶基金會律師協助向法院聲請提審，才在5月20日當天當庭釋放。移民署違法安置漁工在機場管制區20天，無法自由行動，有疏失。

報告並指出，近年政府積極解決權宜船被指責的勞力剝削問題，但10年來卻未曾移送權宜船給船籍國裁處，凸顯權宜船管理不易，行政院應督導漁業署、勞動部等機關，重新審視權宜船勞力剝削的管理機制。為避免外籍漁工遭強迫勞動情事一再發生，行政院應督導外交部、農委會漁業署、勞動部、內政部、海委會等相關機關，加強與國際合作，共同打擊人口販運。

移民署 漁業署 行政院

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