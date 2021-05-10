趙介佑調回北投服役疑關說 市府：要問役政署

民進黨台北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑涉毒、詐欺等案，趙介佑也被爆三年還沒服完替代役，就以「光速」調回戶籍所在的北投區公所服役，疑享特權，今傳出核定的承辦員為昔日涉入前台北市長馬英九特別費案入獄的余文，而議員再爆接獲陳情，趙介佑案快速審核背後疑有役政署某科長致電到北投區公所，要求該案承辦人加速審查，市府澄清，中央的事情要問役政署，可能還要弄清楚。北投區長表示，同仁都是依法行政，無論有沒有這通電話，結局都一樣是網路申請。

議員游淑慧表示，接獲民眾檢舉，趙介佑可以「光速」調回戶籍地服役，疑似趙介佑父親趙映光前往北投區公所辦理申請的時候，有役政署某科長同步致電北投區公所，要求該案承辦人加速審查，且北投區公所兵役課長也要求該名承辦人加速審查，以致申請流程在2月26日申請後，一經過連假，3月2日早上立即發文到兵役局，游更指出，趙介佑先前曠職七日後未馬上發文，也是該名兵役課長指示，詳情可調閱歸檔公文，甚至過去也有為北投區長兒子加速審核的先例。

台北市副市長蔡炳坤澄清，3月3日同意還要協調到哪裡報到，3月8日役政署向兵役局回應沒有地方安置，3月9日兵役局同仁開始找合適的地方包括士林區公所、北投區公所，3月10日北投區公所才同意，3月11日回報到役政署，最終3月12日同意回函。蔡強調，提出申請是家屬的權利，過程沒有講清楚，大家會容易誤解。

至於游淑慧提及役政署某科長關說一事，蔡炳坤表示，中央的事情要問役政署，可能還要弄清楚。兵役局長傅永茂表示，如果是趙介佑的爸爸來申請就不是施壓，由於趙介佑在已在花蓮監獄服矯正役，已婚有一個未滿兩歲的兒子，因此由家屬在北投區公所提出申請。

北投區長于保雲表示，現在正在查是否有役政署科長關說一事，但他強調現在都是使用網路申請，就算人工來到現場，也是使用網路填寫申請，任何人打電話來，都一樣使用網路申請，就算關說也沒用，同仁都是依法行政，無論有沒有這通電話，結局都一樣是網路申請。

而該案核定的承辦員、兵役局業務股長余文表示，政風處會在職權上在做調查，一切流程按照法定程序，完全經得起考驗，強調無論任何人來提交申請，都沒有加快審核的疑慮，完全是照規定走。至於遭議員王世堅指余文是替死鬼，余文笑說，議員都一直很關心啦，謝謝議員指教。