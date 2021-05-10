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阿扁躺病床變電線人 陳致中透露父親症狀有這些

聯合報 / 記者徐白櫻王慧瑛／高雄即時報導
陳水扁近期的重心是主持每周一次的廣播節目，談勵志人生故事等，陳致中說，父親很用心準備，這也是一種情境式治療，有益身心健康。本報資料照片
陳水扁近期的重心是主持每周一次的廣播節目，談勵志人生故事等，陳致中說，父親很用心準備，這也是一種情境式治療，有益身心健康。本報資料照片

前總統陳水扁今天上午在臉書PO出一張近況照片，他著醫院服裝躺在病床上，上半身纏繞著線路、醫療儀器，他寫到「這樣的檢查已經N次，只要還能呼吸，活著就有希望」。

陳水扁也發文自嘲「阿扁不是天線寶寶，卻是一夜的電線人」，他也解釋，自己不是電擊急救，不是小針美容或遭綁票凌虐，而是睡眠呼吸的檢查，「對扁而言，這樣的檢查已經第N次」。

陳水扁兒子、高雄市議員陳致中表示，父親有睡眠呼吸中止症宿疾，過去曾在北榮、中榮各動過一次手術，曾經是重度程度，手術後有進步成中重度，睡眠狀況略有改善，但每年要再檢查一次，這次檢查是上周在高雄長庚醫院進行，在醫院住了一晚，檢查報告還沒出爐。

陳致中提到，父親除了呼吸中止症困擾，還有腦神經病變、創傷後壓力症候群、類巴金森氏症症候群、漏尿及手抖等症狀，隨時掛著尿袋。父親及母親吳淑珍身旁各有一位看護照料。

陳水扁近期的重心是主持每周一次的廣播節目，談勵志人生故事等，陳致中說，父親很用心準備，這也是一種情境式治療，有益身心健康。

前總統陳水扁今天上午在臉書PO出一張近況照片，他著醫院服裝躺在病床上，上半身纏繞著線路、醫療儀器，他寫到「這樣的檢查已經N次，只要還能呼吸，活著就有希望」。圖／翻攝自陳水扁臉書
前總統陳水扁今天上午在臉書PO出一張近況照片，他著醫院服裝躺在病床上，上半身纏繞著線路、醫療儀器，他寫到「這樣的檢查已經N次，只要還能呼吸，活著就有希望」。圖／翻攝自陳水扁臉書
陳致中提到，父親除了呼吸中止症困擾，還有腦神經病變、創傷後壓力症候群、類巴金森氏症症候群、漏尿及手抖等症狀，隨時掛著尿袋。本報資料照片
陳致中提到，父親除了呼吸中止症困擾，還有腦神經病變、創傷後壓力症候群、類巴金森氏症症候群、漏尿及手抖等症狀，隨時掛著尿袋。本報資料照片

陳水扁 睡眠 陳致中

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