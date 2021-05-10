刪Q二階送出 顏寛恒致陳柏惟：好立委只要做到照顧選民

台中市立委第二選區「刪Q總部」發起罷免台灣基進黨籍立委陳柏惟案，第二階段連署完成32310份，今送台中市選委會。

立委選舉時，陳柏惟與國民黨候選人顏寛恒對壘，顏寛恒剛在臉書發文指出，陳柏惟隻身來海缐一年多就當選，鄉親毫不保留的包容，讓他在陌生選區當選立委，即使顏寬恒落選「依然對這樣的包容引以為傲」，全台灣還有哪個地方可以這樣海納百川， 無私接受一個陌生人?

顏寛恒說，一直覺得「像您一樣的年輕人從政，真的非常難得，真的希望您好好珍惜這樣的機緣。」

但顏寬恒說，一年多之後，他在服務選民時，許多鄉親忍不住抱怨。因陳柏惟可能還不明白，「您是地方民意代表，是來轉達跟解決海線與霧峰民意的公器。」或許陳柏惟真的很關切全國的掃地機器人，但選民希望先解決地區的空汙問題，又或者陳很關切動畫節目是不是對岸的認知作戰，但選民希望先解決食安問題。

顔寛恒指出，整個台中地區的立委，以陳柏惟上的網路電視媒體時數最多，難怪選民會抱怨。好的立法委員不需要有48小時，「您只要專心做好一件事：照顧好海線與烏日霧峰地區的選民，也就夠了。」

顔寬恒説「像您一樣的年輕人從政，真的非常難得」寬恒還是奉勸「柏惟兄」莫要遺忘當初您孤身一人來此時的初心，莫要辜負了海線霧峰選民的包容與支持。不忘初心，方得始終，共勉之。