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蔡英文任期周年最新民調 過半民眾不相信2025能源政策

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／遠見雜誌提供
圖／遠見雜誌提供

蔡英文總統第二任總統任期將滿周年。「遠見」日前針對蔡政府與蘇貞昌內閣成員，以及重大國政問題進行民調。調查結果顯示，民眾對蔡英文滿意度55.3%，為5年間最高；對行政院長蘇貞昌滿意度48.4%，高於負評40.6%。此外，有51.2%民眾不相信政府2025年達成能源轉型，36.2%民眾表示相信。

遠見發布的民調指出，民眾對蔡總統滿意度創新高，為55.3%，不滿意度至新低，為31.1%；而對蘇貞昌的滿意度達48.4%，負評40.6%，雖是5年來新低，但比例與正評不相上下。整體內閣滿意度則是48.6%，為近幾次民調中最高，不滿意度39.5%，比2020年12月略增2.6個百分點。

在內閣成員滿意度方面，遠見指出，台灣近來雖然疫情有破口，相較於全世界仍控制佳，連帶民眾對衛福部長陳時中滿意度最高，達80.6%；台灣頻獲國際友邦聲援，推升了外交部長吳釗燮的滿意度，達到60.7%；經濟部長王美花57.9%則為第三。

內政部長徐國勇近期因警政治安議題屢登版面，滿意度44.4%，不滿意度46.6%；農委會主委陳吉仲因萊豬進口議題滿意度受挫，僅41.6%，低於不滿意度53.9%。針對內閣當中最應該撤換誰，民調結果顯示，36.5%民眾認為應優先撤換蘇貞昌，其次為徐國勇（22%）、陳吉仲（20.4%）。

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁4大公投案今年可望在8月28日投票。然而，民調指出，有51.2%民眾不相信政府能在2025年達成能源轉型；缺水議題方面，43.2%民眾滿意蘇貞昌處理表現，39.4%不滿意。從地區來看，中彰投等被限水地區，不滿意的比例高於滿意。

此外，外媒「經濟學人」日前報導，台灣正暴露在兩岸危機中。在美國對台軍售議題方面，43.1%認為「造成兩岸緊張對立」，37.8%認為「有助維護兩岸和平」。

談到兩岸關係，有高達68.6%民眾認為兩岸應「增加互動」，與去年11月民調相比，增加4.4個百分點。20.8%認為兩岸應「減少交流」，與2020年11月相比，減少0.3個百分點。在年齡層方面，40至49歲民眾，有78.7%認為兩岸應「增加互動」，其次是20至29歲，也有74.%有相同看法。

此次民調時間在4月29日至5月3日，以電腦輔助電話訪問，抽樣方法為等比例分層隨機抽樣，樣本達1102份；在95%信賴度下，估計最大抽樣誤差為±2.95%。

民調 蘇貞昌 內閣

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