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警政署派誰接陳嘉昌？ 柯文哲：慣例應要知會

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
議員秦慧珠問柯，為何民進黨執政後，警局長人事都無視柯？柯文哲表示，「照前慣例，警政署應該都要知會」。記者林麗玉／攝影
議員秦慧珠問柯，為何民進黨執政後，警局長人事都無視柯？柯文哲表示，「照前慣例，警政署應該都要知會」。記者林麗玉／攝影

松山分局之亂，延燒出警界內鬥爭議，由於台北市警察局長陳嘉昌7月將退休，市長柯文哲今赴議會專案報告，議員秦慧珠問柯，內政部應已開始接任人選的作業程序？為何民進黨執政後，警局長人事都無視柯？柯文哲表示，「照前慣例，警政署應該都要知會」，「我是不太會有意見，但以往應該都是這樣。」

北市議員徐弘庭今也質詢松山分局之亂，指警政署5月7日作出初步調查，問柯文哲看過沒有？柯文哲回「沒有」。

徐弘庭說，根據警政署報告指出，中崙派出所前許姓所長，是在4月16日晚間19時，聽巡佐建議，才將影像紀錄格式化。北市警察局長陳嘉昌澄清，是前所長自己思慮不周，為保護教官，北市警局與警察署的調查結果一致。

秦慧珠問柯文哲，陳嘉昌今年7月就要退休，誰接任台北市警察局長？柯文哲說，照以前慣例，警政署長要派誰出任警局長，都會知會首長，「我是不太會有意見，以往應該都是這樣。」

秦慧珠追問，為什麼民進黨執政，民進黨這麼無視柯文哲？看低柯文哲？柯文哲笑，表示「反正.....乾脆就建立制度。」

議員問，柯文哲是否有屬意的警察局長人選？屬意台南警局長方仰寧？柯文哲說，「沒有，我沒有屬意的人」，柯文哲說，「警察人事我也不認識，也不會有意見，但是就是要先知會。」

陳嘉昌則表示，其實他今年三月就滿65歲，但人事規定可以做到7月16日，會等議會總質詢結束後才退休。

柯文哲 警察 北市

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