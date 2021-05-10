傅正逝世30周年 蔡英文：重要的歷史必須永久傳承下去

民進黨創黨元老傅正逝世30周年，蔡英文總統今天出席在東吳大學舉辦的「傅正逝世30周年新書發表會暨頒獎典禮」，並頒獎給第四屆傅正講座獲獎人、政大文學院院長薛化元。蔡總統致詞時表示，她感謝薛化元長年投入民主政治史的研究，把傅正的日記集結成書，陸續出版，「這是一段很重要的歷史，必須永久傳承下去，讓每個世代的台灣人，從傅正的經歷中，體悟到台灣民主運動的縱深，更加珍惜現在擁有的一切。」

今天活動包括立法院長游錫堃、監察院長陳菊、前立委張俊宏、前彰化縣長周清玉等人都出席。游錫堃在致詞時也透露當初民進黨組黨秘辛。他表示，他要為傅正澄清一件事，面對傅正在天之靈懺悔，大家都說，民進黨當初組黨有三次預備會議，但傅正從7月接到任務要寫創黨宣言，最後卻說時間匆促未提出，他說，外面在講的三次預備會議是錯誤的，因為當年直到9月27日組黨前一天，才真正談到「明天要組黨」，傅正是黨外選舉後援會召集人，但不知道9月28日要組黨，為了保密，他守口如瓶，一點訊息都沒有透露，包括借到圓山飯店等，因此傅正雖然完稿，但創黨宣言還要經過十人小組確認，9月28日早上已經來不及。

蔡總統表示，今天回到傅正曾任教的東吳大學緬懷，深具意義；傅正是台灣民主運動的關鍵人物，歷經白色恐怖，在戒嚴風聲鶴唳時期仍堅持理念，前後兩次籌組政黨。

蔡總統說，「民主政治需要有不同聲音的反對黨存在」，這是傅正的信念。傅正始終相信，透過相互監督，良性競爭，國家社會才會持續進步。在推動台灣民主化過程，傅正致力打破省籍藩籬，堅持跨越族群，共同合作，推動參與國會全面改選、平反雷震案、老兵返鄉的政治運動。

蔡總統指出，許多人都記得傅正的名言：「不惜以自由為代價、乃至於生命為代價，所追求的，第一是民主、第二是民主、第三是民主，除了民主，只有民主」，不只個人身體力行，也把信念深深扎根在年輕學子心中，無私無畏的精神至今仍影響台灣，值得每個台灣人了解認識，永遠感念推崇。

蔡總統說，儘管國際局勢持續在演變，但政府依然會堅持價值，團結台灣，繼續推動轉型正義，深化發揚民主、自由、人權，讓台灣在國際變局中屹立不搖。