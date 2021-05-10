警政署長與警察局長不合？陳家欽：整體指揮我負責

台北市、新北市警察局長日前聚餐遭黑道潑灑蟑螂，警方掃蕩黑幫議題受關注。警政署長陳家欽今天出席立法院司法及法制委員會時表示，對於一連串與警紀與黑幫有關事項，警察一定會全力掃蕩幫派。

陳家欽說，「潑蟑案」發生後，社會大眾已看到高雄市、台北市、台南市、南投縣與刑事警察局陸續展開掃黑，與集團犯罪、暴力犯罪有關的全部都在掃蕩中；警察會全力掃蕩幫派，給人民安居樂業的環境。

立委吳斯懷說，這段時間有「中壢之亂」、「松山之亂」、「北投之亂」、「蟑螂之亂」等，造成大家對警察不信任，另外，他從媒體上看到院長跟部長不合、部長又跟署長不合、署長也跟局長不合，問陳家欽「八萬警察大軍要聽誰的？」

吳斯懷說，大多數警察都是犧牲奉獻，警察首長不該動不動拍桌子拔官，拔官拔多了基層士氣就沒了；吳說，內政部長是警察的大家長，警政署長是台北市警察局長的長官，不能一發生警紀問題就切割、甩鍋。

陳家欽另稱，警察人事是一條鞭制度，整體指揮當然要由署長負責，警察升遷都是按照制度、年資、表現來做調整，對於優秀的警察當然會拔擢。