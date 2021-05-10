羅智強暗酸鄭文燦「皇太子」 柯文哲：沒這麼好命

台北市政府近來頻因疫苗、疫調資訊與中央不同步，近日案1184曾造訪台北富邦內湖分行，議員羅智強質疑，有可能只造訪過富邦分行而已嗎？且交通方式為何？足跡公布標準為何？並暗酸鄭文燦是皇太子、綠朝太子，有時候公布就沒事，柯文哲回應，沒這麼好命，要是推給中央「早就完了」，並強調要比較認真工作。

諾富特飯店爆發群聚事件，台北市長柯文哲今赴北市議會進行專案報告，羅智強問，鄭文燦把問題推給中央，但柯文哲如果推給中央，大概粉絲又要掉幾萬。柯文哲回應，沒這麼好命，要是推給中央「早就完了」。

羅智強說，鄭文燦是皇太子、綠朝太子，享有這樣特權，中央在地方政府有雙標態度，確診者足跡公布的標準是什麼，有時候鄭文燦公布就沒事。柯文哲再次表示，沒這麼好命，比較認真工作，至於要不要公布足跡，是由中央的專家來判斷規定。

有關案1184去過台北富邦內湖分行，羅智強問，民眾最擔心的是案1184有可能只造訪過富邦分行而已？他認為，該處應該是在地人才會出現的地方，而且考量地緣關係，該案是家庭主婦若是前往到市場買菜也很合理，另外，交通方式為何，是自行開車還是搭捷運？

台北市副市長黃珊珊說，該案在銀行停留較久，至於其他地方停留時間短就沒公布，至於交通方式，黃說，據了解該案是自行騎摩托車。羅智強表示，柯文哲雖然比不上「鄭太子」，但仍應和中央溝通，而非推給中央，避免足跡公布沒有標準可言。