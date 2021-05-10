聽新聞
test
0:00 / 0:00
刪Q總部遞交2階段連署書 陳柏惟：護航盧市府
罷免立法委員陳柏惟「刪Q總部」提議領銜人楊文元上午向台中選委會遞交2階段連署書，陳柏惟上午指出，刪Q總部是用「扭曲的方式」來行使罷免的權利，覺得非常可惜，但如果發在他身上的爭議，可以換來台灣的民主和理性的討論議題過程，那卡在他身上的子彈才有價值。
他說，未來不管發生何事，都希望持續以理性的方式來討論這些議題，就不會產出指控他「護航美豬」或是「護航中火」這樣的鬼話。
陳柏惟說，事實上這些事情是和台灣的長遠發展相關，這個問題（指中火）曾和台電開了2、30次會，「完全不認為我在護航它」，反而他們（刪Q總部）藉此來打擊他，來護航不讓燃氣機組推展的盧市府。他想，未來成案之後，他們講我一次，我們就把議題拿出來理性討論一次，就會是最好的應對方法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言