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刪Q總部遞交2階段連署書 陳柏惟：護航盧市府

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
罷免立法委員陳柏惟「刪Q總部」提議領銜人楊文元上午向台中選委會遞交2階段連署書，陳柏惟上午指出，刪Q總部是用「扭曲的方式」來行使罷免的權利，覺得非常可惜。圖／翻攝
罷免立法委員陳柏惟「刪Q總部」提議領銜人楊文元上午向台中選委會遞交2階段連署書，陳柏惟上午指出，刪Q總部是用「扭曲的方式」來行使罷免的權利，覺得非常可惜。圖／翻攝

罷免立法委員陳柏惟「刪Q總部」提議領銜人楊文元上午向台中選委會遞交2階段連署書，陳柏惟上午指出，刪Q總部是用「扭曲的方式」來行使罷免的權利，覺得非常可惜，但如果發在他身上的爭議，可以換來台灣的民主和理性的討論議題過程，那卡在他身上的子彈才有價值。

他說，未來不管發生何事，都希望持續以理性的方式來討論這些議題，就不會產出指控他「護航美豬」或是「護航中火」這樣的鬼話。

陳柏惟說，事實上這些事情是和台灣的長遠發展相關，這個問題（指中火）曾和台電開了2、30次會，「完全不認為我在護航它」，反而他們（刪Q總部）藉此來打擊他，來護航不讓燃氣機組推展的盧市府。他想，未來成案之後，他們講我一次，我們就把議題拿出來理性討論一次，就會是最好的應對方法。

陳柏惟 中火 罷免

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