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台教會：蔡英文應下令公開戒嚴監控檔案

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
台灣教授協會今開記者會。記者李承穎／攝影
台灣教授協會今開記者會。記者李承穎／攝影

台灣教授協會今天開記者會呼籲蔡英文總統下令情治單位應對案件關係人或其家屬，公開完整、透明的戒嚴時期監控檔案，包含線民真實姓名、蒐集情報管道等，才能恢復歷史真相，加速轉型正義速度。民進黨立委范雲也說，自己被監控檔案超過千件，但連自己的檔案都被去識別化，國安局至今不願公開。

台灣教授協會會長許文堂與副會長陳俐甫、范雲、政治受難者團體聯合工作小組召集人蔡寬裕、台灣基督長老教會總會幹事林偉聯牧師、淡江大學歷史系兼任助理教授鄭睦群等人都出席記者會。

「我們都已經有抓耙子，當選了總統，所以開放檔案是沒有問題的」，許文堂說，轉型正義當務之急是在徵集檔案，但情治機關卻怠惰拖延，頻以「涉及國安，需等50年後開放」為由，拒絕公開資料，或是掩蓋當年經辦的各級公務員、線民姓名、情報管道等。

許文堂批，情治單位的掩蓋等於縱放，如果現在情治單位要保障的是威權時期監控及迫害人民的線人，如何能期待情治單位會保障現在人民的安全?。唯有公開檔案，才能恢復事實真相，讓社會修復集體記憶，療癒共同創傷，進而達到社會和解。

范雲指出，她在野百合學運前後受到國家「專卷等級」的嚴密監控，檔案數超過千件，但不管是她去閱覽自身檔案，或促轉會公布近兩千筆的校園線民名冊，皆因國安局、調查局反對情治人員與線民身分曝光，都將其身分遮蔽或去識別化。

范雲說，德國檔案局長說「打開傷口才是癒合開始」，德國公開資料後，雖然有笑有淚，但沒有造成報復，我國應依照德國、波蘭等國公開檔案，才是邁向真正民主跟和解作法，當事人有權利看自己檔案，知道監控者是誰，蔡總統在去年228已要求國安局「要最大開放、最小限制」，民眾有權利知道，威權時期做過什麼事，國安局不該阻撓檔案公開。

林偉聯說，台灣基督長老教會長期被黨國政府監控，過去教會懷疑有信徒來監控，但苦無證據，造成教會彼此不信任，甚至神學院學生被指控為職業學生，甚至牧師要出國深造、參加國際會議都不行，若沒公開完整檔案，很多受害者不知權益損害向誰求償，掩蓋無法解決問題，是姑息和縱放。

鄭睦群說，抓耙子不是鐵板一塊，分成不同層次，有些人的確是見錢眼開，如實呈報，但也有些人是認為自己執行忠黨愛國的工作，屬「平庸的邪惡」；還有許多關鍵的資料尚未見天日，期盼民進黨政府責成情治單位完整公開相關的檔案。

國安局 范雲 德國

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