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避紅帽？財產出清中國基金 柯文哲：陳佩琪寫的跟我無關

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲與妻子陳佩琪名下有價證券總值減少40多萬元，並在附註「去年投資之基金，約1成有中國、大中華名稱，今年已經全數出清」。記者林麗玉／攝影
柯文哲與妻子陳佩琪名下有價證券總值減少40多萬元，並在附註「去年投資之基金，約1成有中國、大中華名稱，今年已經全數出清」。記者林麗玉／攝影

監察院今公布最新一期公職人員財產申報廉政專刊，台北市長柯文哲存款比前次增約168萬元，不過柯與妻子陳佩琪名下有價證券總值減少40多萬元，並在附註「去年投資之基金，約1成有中國、大中華名稱，今年已經全數出清」。對於申報時註明出清與中國有關基金，柯文哲今在議會被問此事時，柯先狂笑，並表示，「這是陳佩琪寫的，跟我無關」。

柯文哲說，「我們家錢，都是陳佩琪管的，根本不知道她申報怎麼寫的。」議員王鴻薇問，是否陳佩琪怕柯文哲被戴紅帽？抹紅？這樣寫好嗎？有無意識形態？徹底去中化？柯文哲說，「她(陳佩琪)應該是有這個考量。」「不曉得，我回去問她(陳佩琪)看看。」

議員也問柯文哲，柯倡議改路名也是要去中國化？柯回應，改路名是要生活化，要自然化，不要為了改而改，也還是要考量成本。

陳佩琪 柯文哲 去中化

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