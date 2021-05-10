聽新聞
test
0:00 / 0:00
趙介佑請調公文光速核准 李明賢轟：跑得比病毒快
民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒品等刑案，三年還沒服完替代役，又被起底以「家庭因素」為由，從花蓮請調回家鄉「爽缺」，過程「超光速」，北市政風處將進行調查。北市議員李明賢轟，趙介佑曾有逃兵紀錄，但他調離的公文「跑得比病毒還要快」；台北市長柯文哲承諾，屆時政風處報告出來後，一定會公布。
李明賢表示，趙介佑請調回家鄉的公文跑得比病毒還要快，北市兵役局公文居然3天就可飛快完成，根本可以作為全國行政機關的表率，兵役局長傅永茂回應，趙因有結婚、小孩，因此申請請調回家鄉原因很單純。
「會不會太扯？」，李轟，趙介佑2018年在澎湖當替代役時曾有逃兵紀錄，現在分發到花蓮後竟還能這麼快就請調回北投，還離家走路4分鐘，「全世界有這麼爽的爽兵嗎？」質疑審核都沒有原則，過程中難道沒有人介入關說？
傅永茂表示，審核過程中是看申請理由，是否犯罪並不納入審核內容當中，趙申請後，矯正組表示沒有地方可以安置他，才會協調北投單位，之後再協調士林，但士林沒有地方可安置，所以最後再回頭協調北投。
李明賢批，曾有逃兵紀錄的人，請調公文居然可以跑得這麼快，若沒有關說，政風處為何要進行調查；李說，審核應該要有標準，不應該有家庭因素就可以，有逃兵紀錄還能說調就調，「不要騙人沒當過兵」。
傅永茂說，請調過程是要跟役政署報告，役政署同意調離才能調；柯文哲則說，政風處檢查報告預計本周三出來，屆時一定會公布內容。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言