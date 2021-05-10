趙介佑請調公文光速核准 李明賢轟：跑得比病毒快

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑涉毒品等刑案，三年還沒服完替代役，又被起底以「家庭因素」為由，從花蓮請調回家鄉「爽缺」，過程「超光速」，北市政風處將進行調查。北市議員李明賢轟，趙介佑曾有逃兵紀錄，但他調離的公文「跑得比病毒還要快」；台北市長柯文哲承諾，屆時政風處報告出來後，一定會公布。

李明賢表示，趙介佑請調回家鄉的公文跑得比病毒還要快，北市兵役局公文居然3天就可飛快完成，根本可以作為全國行政機關的表率，兵役局長傅永茂回應，趙因有結婚、小孩，因此申請請調回家鄉原因很單純。

「會不會太扯？」，李轟，趙介佑2018年在澎湖當替代役時曾有逃兵紀錄，現在分發到花蓮後竟還能這麼快就請調回北投，還離家走路4分鐘，「全世界有這麼爽的爽兵嗎？」質疑審核都沒有原則，過程中難道沒有人介入關說？

傅永茂表示，審核過程中是看申請理由，是否犯罪並不納入審核內容當中，趙申請後，矯正組表示沒有地方可以安置他，才會協調北投單位，之後再協調士林，但士林沒有地方可安置，所以最後再回頭協調北投。

李明賢批，曾有逃兵紀錄的人，請調公文居然可以跑得這麼快，若沒有關說，政風處為何要進行調查；李說，審核應該要有標準，不應該有家庭因素就可以，有逃兵紀錄還能說調就調，「不要騙人沒當過兵」。

傅永茂說，請調過程是要跟役政署報告，役政署同意調離才能調；柯文哲則說，政風處檢查報告預計本周三出來，屆時一定會公布內容。