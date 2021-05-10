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趙介佑調戶籍服役享特權？ 柯文哲偷笑：讓氣氛輕鬆點

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲今赴市議會專案報告被問及趙介佑兵役一事，兵役局長傅永茂回應議員質詢時，台北市柯文哲在一旁偷笑。記者潘才鉉／攝影
台北市長柯文哲今赴市議會專案報告被問及趙介佑兵役一事，兵役局長傅永茂回應議員質詢時，台北市柯文哲在一旁偷笑。記者潘才鉉／攝影

民進黨台北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑涉毒、詐欺等案，趙介佑也被爆三年還沒服完替代役，就以「光速」調回戶籍所在的北投區公所服役，今傳出核定該案的承辦員，竟是昔日涉入北市前市長馬英九特別費案而入獄的余文，台北市長柯文哲今赴市議會專案報告被問及此事，兵役局長傅永茂回應議員質詢時，台北市柯文哲在一旁偷笑。

汪志冰表示，趙介佑事件兵役局究竟有沒有掌握相關事情，為何一個曾經有逃逸的狀況和背景的人可以「爽調」北投區公所，市府都不用調查嗎？而且這次事件余文有夠衰又被扯上關係，她質疑中央或是民意代表是否要給余文壓力？柯文哲表示，趙不來上班，北市府有移送地檢署，兵役局長傅永茂也表示，中央並未給予任何壓力。

不過，汪志冰再次質疑，中央沒有任何壓力，台北市政府用最快速的方式，把問題頻頻的趙介佑調往他想去的地方，根據數據，五年之間只有26%的人能如願調回戶籍地。

傅永茂強調，5年100多件轉調戶籍地，其中15件比趙介佑還快，柯文哲則在一旁偷笑。遭議員秦慧珠問，為何在笑？柯文哲回應，想讓氣氛輕鬆一點。

北市 趙介佑 柯文哲

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