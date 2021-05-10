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刪Q二階今送件共32310份 能趕上828公投？看中選會

聯合報 / 記者陳秋雲游振昇／台中即時報導
台中刪Q總部今送3萬2310份連署正本到台中市選委會。記者陳秋雲／攝影
台中刪Q總部今送3萬2310份連署正本到台中市選委會。記者陳秋雲／攝影

台中市立委第二選區罷免陳柏惟「刪Q總部」今天由提議領銜人楊文元正式向台中市選委會遞交二階段連署書，約50天收到4萬份，今送3萬2310份連署書正本，跨過門檻29113份。楊指出，後續還有7000多份，會陸續在40天審查期限造冊送選委會。楊文元說，很多地方鄉親幫忙，最後一周完成1萬多份。

楊文元說，他一再強調這不是報復性罷免，刪Q有5個理由， 一是陳柏惟的承諾一再跳票，包括要中火停機一天、霧峰買房；地方服務沒做好，陳的服務處從桃園、新竹到台南都有，沒有專心在地服務，怎麼能怪鄉親罷免？另陳柏惟在網路或國會發言，他的所言所行荒腔走板，包括說「大港你贏」、「要1打35、36」、「港人當兵」、「挖海沙埋潛艦」、「成立內交部」、「港人當兵」等，國會素質低落至此！還有萊克多巴胺毒豬是國際問題、空汙是國安問題因台商回流造成台中缺電？！

立委陳柏惟回應，罷免他的團體，用萊豬等這種扭曲的方式，行使罷免權利，他覺得不恥，如果在他身上的爭議，可以換來台灣一點民主和理性討論議題過程，才有價值，他說不管未來反方有何問題，自己仍會持續用理性方式討論議題，才不會產生護航美軍或中國的鬼話。他說，這些事和台灣長遠發展習習相關，這種議題他和台電開了2、30次會，他不認為自己護航，他反而認為對方藉由打擊他在護航。

楊文元說，這段路走來很辛苦，包括募集、造冊等，需要篩選整理、複印與編號等，花很多時間且資源有限，必須評估人力，所以決定把已造冊的3萬多份送選委會，後續再補送。未來審查期還有40天，會把7000多份整理造冊後陸續送選委會。

楊文元指出，收件前一周，連署急增1萬份，因志工團走上街頭，加上不少鄉親志願成立連署點，在各方協助下，得以快速完成。

根據選罷法，罷免陳柏惟作業時程，5月10日送件、5月11日到6月20日共40天審查期間，6月20日公告。若需補件：6月20日開始10天補件期、6月30日補件截止送件；7月1日到8月10日補件，審查40天，8月10日公告補件結果。20日起到60天內須辦理罷免投票，補件的結果，投票最晚可能延至10月10日。

若不需補件，6月20日罷免案成立，20日起至60天內須辦理罷免投票。台中市選委會副總幹事賴鎮安表示，何時投票，由中央選委會決定。

台中市選委會初步清查名冊。記者陳秋雲／攝影
台中市選委會初步清查名冊。記者陳秋雲／攝影
台中市選委會初步點交名冊。記者陳秋雲／攝影
台中市選委會初步點交名冊。記者陳秋雲／攝影
台中刪Q總部今送3萬2310份連署正本到台中市選委會。記者陳秋雲／攝影
台中刪Q總部今送3萬2310份連署正本到台中市選委會。記者陳秋雲／攝影

罷免 選委會 陳柏惟

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