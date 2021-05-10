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余文涉趙介佑案恐再遭政風調查 王世堅：年度最衰男人

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
對於余文恐再臨政風調查，北市議員王世堅表示，他大概是年度最衰男人。記者胡瑞玲／攝影
對於余文恐再臨政風調查，北市議員王世堅表示，他大概是年度最衰男人。記者胡瑞玲／攝影

民進黨台北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑涉毒、詐欺等案，趙介佑也被爆三年還沒服完替代役，就以「光速」調回戶籍所在的北投區公所服役，疑享特權。由於兵役局核定該案的承辦員是昔日涉入前市長馬英九特別費案而入獄的余文，傳余文近期將因趙案再度面臨政風處調查，北市議員王世堅表示，「他大概是年度最衰男人，我同情他」。

王世堅表示，余文這輩子遇到2件大事，都跟名人有關，「這個機率跟被雷打到一樣，他大概是年度最衰男人」。這次的案子跟他主動幫馬英九收集發票截然不同，余文身為兵役局役男中心的聯絡員，就是按照現在兵役局政策，只要戶籍地屬北市役男，兵役局就會想方設法照顧，從2017年至迄今，這4年來對替代役男的異動有640件之多。

趙介佑有老婆、小孩，會想調回離家近的單位，余文幫助趙，但趙介佑沒有好好珍惜，他對不起太多人，對不起他的爸爸趙映光及姑姑趙心瑜，現在又對不起這位熱心照顧他的余文；初步看政風處調查內容，相信並沒有使用什麼特權，兵役局一向古道熱腸會盡量幫助役男，沒有任何不法，只是趙介佑不自愛，離家這麼近還逃兵，身為男子和大正膚，至少要負起最起碼的義務，不應該再躲了。

對於余文被政風處調查，王世堅說，「很不值啊」，兵役局不只余文這麼熱心，整個兵役局都熱心，儘管身為公務員是應該要被調查，只是對余感到很不捨，因為兵役局規定，成家有小孩的役男盼調回離家近的單位，兵役局進行協助合乎規定，趙應該好好把握機會，了解對國家的義務，現在趙心瑜及趙映光都被趙介佑拖累，希望趙介佑可以重新做人。

趙介佑 替代役男 王世堅

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