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昔馬英九特別費余文恐再臨政風調查 柯文哲驚訝回應

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲今赴議會專案報告，報告前聽聞余文恐再度被調查，柯文哲驚訝表示，「余文又被調查？他在兵役局我都不曉得。」記者林麗玉／攝影
台北市長柯文哲今赴議會專案報告，報告前聽聞余文恐再度被調查，柯文哲驚訝表示，「余文又被調查？他在兵役局我都不曉得。」記者林麗玉／攝影

民進黨台北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑涉毒、詐欺等案，趙介佑也被爆三年還沒服完替代役，就以「光速」調回戶籍所在的北投區公所服役，疑享特權。由於兵役局核定該案的承辦員是昔日涉入前市長馬英九特別費案而入獄的余文，傳余文近期將因趙案再度面臨政風處調查，台北市長柯文哲今赴議會專案報告，報告前聽聞余文恐再度被調查，柯文哲驚訝表示，「余文又被調查？他在兵役局我都不曉得。」

柯也嘆一口氣「哎呦」，「看流程、時間上是沒有特別。」

台北市政風處長沈鳳樑今則表示，余文是此替代役案的承辦人，政風處上周五啟動後，這一兩天就會「訪談」余文。

沈鳳樑說，目前政風處還無法斷定余文有疏失，但因余文是承辦人，所以整起案件的調查，還是要先了解承辦過程是否依照規定、還有此案的作法是否有特殊性，會進行統整判斷，這一兩天會訪談余文，但並非是確定余文有疏失而調查。

北市 趙介佑 柯文哲

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