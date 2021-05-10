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【即時短評】四大公投糾結 重回「討厭民進黨」氛圍？

聯合報 / 記者／李承穎
民進黨擔心「反萊豬公投」難以拆解，因支持者若投反對票，會被貼挺萊豬的形象。本報資料照片
民進黨擔心「反萊豬公投」難以拆解，因支持者若投反對票，會被貼挺萊豬的形象。本報資料照片

大潭三接站外推方案，政院以「哀兵之姿」作出妥協讓步，希望四大公投都不要綁在一起，但民進黨立委最在乎的反而不是護藻礁公投，而是反萊豬公投，因萊豬是全國皆關心議題，若處理不慎，恐怕仍會節節敗退，又與其他公投糾結在一起，政院下一步該如何拆解反萊豬公投，執政黨立委引頸期盼。

2018年公投綁大選，政院冷處理下，公投全盤皆輸。今年8月是史上第一次沒有綁大選的公投，史無前例下，黨內大多數希望採取正面迎擊，不希望2018年的「悲劇」重演，行政院長蘇貞昌也將面臨閣揆保衛戰，對其他公投案如何處理，府院黨皆高度關注。

雖然大潭3接站外推方案，政府認為已釋出最大誠意，但黨內多數立委都認為藻礁議題人民無感，這個公投「炸彈」比較好拆，且環團已分裂下，若環團再強勢要求三接站撤離大潭，還會有無理取鬧形象，政院反而塑造「人民同情弱者」形象。

反萊豬公投難以拆解，就是因支持者若投反對票，會被貼挺萊豬的形象，許多綠營立委自己都不願意被貼標籤，何況要支持者也被貼上標籤，因此許多中南部立委，大聲疾呼要求要有對案，但如今對案已被否決，黨內部分立委對萊豬公投如何拆解，都很憂心。

尤其，民進黨下鄉說明會首發場在即，至今仍停留在對萊豬公投投出反對票，並無更進一步的論述，輿論反萊豬的氣氛未解，如何正面論述、迎擊，成為立委及民代個別開說明會時，最頭痛的難題。

黨中央目前可能研擬的版本，是「萊豬綁外交」，會向支持者論述台美關係空前得好，萊豬是不得已選擇，加上共機不斷侵擾我國，加以論述下，希望人民可以埋單。不過用外交出發的策略，是否能蓋過人民擔憂的食安議題，仍未有定論。

黨內現在則希望不要讓「黑道入黨」等風暴捲入戰場，否則牽扯到公投議題上，恐怕三接外推方案的「良策」也賠上，四大公投又糾結在一起，甚至回到「討厭民進黨」的最壞氛圍。

公投 萊豬 民進黨

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