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獨／公投拉警報？民進黨民調：6成民眾不接受開放萊豬

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
8月28日公投日逼近，民進黨最近針對四大公投案做民調，其中「反萊豬」公投的數據令高層最擔心。圖／聯合報系資料照
8月28日公投日逼近，民進黨最近針對四大公投案做民調，其中「反萊豬」公投的數據令高層最擔心。圖／聯合報系資料照

8月28日公投日逼近，民進黨最近針對四大公投案做民調，其中「反萊豬」公投的數據令高層最擔心。民進黨內部民調顯示，超過6成民眾不能接受蔡政府開放含萊劑美豬進口，黨內人士認為，由於公投的投票率不會很高，最後可能只有投贊成票的民眾出門，但民進黨已決定不提公投對案，未來只能呼籲民眾投反對票，憂心「催票」會有相當困難。

民進黨在4月下旬進行民調，調查民眾對於萊豬的看法。其中對於蔡政府開放含瘦肉精美豬進口的接受度，有34.5%的人可以接受，但有62.8%的人不能接受，且「非常不能接受」的民眾占50.3%，比率相當高。

民調也問及，「開放含瘦肉精美牛對食安有無負面影響？」有60.9%的民眾認為有負面影響，另有32.6%的人認為沒有負面影響。但問及「開放含瘦肉精美豬對食安有無負面影響？」有高達70.6%的民眾認為有負面影響，僅有25.5%的民眾認為沒有負面影響。此外，民調也調查民眾認為國民黨是反萊豬或反美豬？有62%民眾認為是反萊豬，僅有21.5%民眾認為是反美豬。

民調也調查，開放含瘦肉精美豬，對於強化台美關係有無幫助？結果顯示，有56.2%的民眾認為有幫助，但有39.1%的民眾認為沒幫助。民調也問及，開放含瘦肉精美豬，對台灣經貿發展有無幫助？結果有46.9%的民眾認為有幫助，另有47.2%的民眾認為沒幫助，認為沒幫助的比率較高。

黨內高層認為，根據這些數據，「反萊豬」公投的確是目前最有可能通過的1案，執政團隊必須戒慎恐懼。

美豬 民調 公投

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