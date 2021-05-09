各國挺台參與WHA 學者：無法太樂觀

由於近日七大工業國集團（G7）及我國聖文森、聖克里斯多福、聖露西亞三友邦都支持台灣參與WHA，令國人充滿期望，但中國強烈反對，強調必須按照一個中國原則來處理，對此，孫文學校總校長張亞中指出，在蔡政府不接受九二共識的情況下，中國不會讓台灣參與WHA；中山大學教授廖達琪也說，蔡政府還是要找到銜接九二共識、對談的機會。

卡在一個中國

對於G7支持台灣參與WHO和WHA，中國外交部發言人汪文斌6日表示，台灣參與國際組織，包括主權國家組成的世界衛生組織活動，必須按照一個中國原則來處理，這是聯合國大會第2758號決議和世衛大會25.1號決議確認的重要原則。去年中國外交部發言人趙立堅也曾堅決反對邀請台灣作為觀察員參加WHA的提案，理由同樣是台灣與會必須按照一個中國原則處理。

對於台灣缺席WHA，往回推至2018年，當時的中國外交部表示，聯合國大會及WHA決議通過確立「一個中國」原則，台灣於2009年至2016年能以中華台北及觀察員的身份參加WHA，是因為兩岸均堅持體現一個中國原則的九二共識，由於民進黨當局迄今不承認九二共識，「破壞了台灣地區參加世界衛生大會的政治基礎。台灣地區收不到參會邀請，責任完全在民進黨當局」。

支持台灣重返無實效

目前支持台灣重返WHA的國家包括G7，以及台灣友邦「三聖」聖文森、聖克里斯多福、聖露西亞，其總理與外長等高層政要分別發表談話影片，希望讓台灣參與WHA。此外，據媒體報導，4月底開始，美國國會議員和參眾兩院外交委員會主席，紛紛在推特發文支持台灣參與WHA，並標註#Let Taiwan Help，現已累積美、英、法、德、澳洲等超過50國的聲援。

中山大學政治所教授廖達琪受訪表示，中國反對台灣參與WHA與蔡政府的態度有關，因為馬英九時期兩岸有九二共識，所以能以觀察員身分參與WHA，但蔡政府不接受九二共識，沒有雙方可以下台的藉口，導致中國不願意鬆口，但她指出，主要是美中對立關係所致。

台海情勢、美中對立情況與過去不同，廖達琪說明，先前蔡政府被拒絕以觀察員身分參與WHA，美國不講話，現在則支持台灣參與WHA，可以說是美國在國際場域拉幫結派，這是中國未來要面對的；目前蔡政府還沒有軟化態度的跡象，台灣若要重返WHA，蔡政府要在中國堅持九二共識的情況下，找到銜接九二共識、對談的機會，但中國是否接受，還要再觀察。

重返須緩和兩岸關係

孫文學校總校長張亞中指出，首先，蔡政府不接受九二共識的情況下，北京政府不會同意台灣以觀察員身分參與WHA；第二，西方社會與中國之間正處在交手階段，西方會利用、不斷擴大這個議題，凸顯中國大陸的無理；第三，西方與中國大陸的爭執愈激烈，台灣參與WHA的機會愈少，「台灣基本上變成西方對抗中國的一張牌，而WHA只是牌桌。」

「兩岸關係好轉是台灣參與WHA的必要條件。」張亞中強調，若兩岸關係僵化，台灣參與國際事務的機會就相對縮小，變成西方打擊中國的一張牌而已。

但淡江大學國際事務與戰略研究所教授黃介正表示，台灣能否參與要看提案表決，而中國可以在所謂第三世界或是亞非、拉丁美洲國家的邦交國中間遊說或鞏固票源。即使G7都贊成，但以票數來計算，台灣並不會因為G7的表態，而讓票數有大幅翻轉。因此，對於參與WHA應保持審慎的態度，不宜太樂觀。

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