政院三接外推「拆彈」 卻有綠委不想為其背書

行政院日前宣布大潭三接站外推455公尺，並增經費150億元，但在政院與民進黨立法法院黨團協調會報時，有綠委刻意不出席，因事前得知政策轉彎，不想為其「背書」，也有綠委聽了新增150億元，擔心下鄉說明會又要增經費，擔憂不知如何向支持者論述，希望黨政高層盡快研擬拆解萊豬公投的策略。

行政院長蘇貞昌5月3日主持行政立法協調會，邀民進黨立法黨團全體立委出席，與會的民進黨立委共46人，不分派系都有綠委出席。

會中公布的外推方案是工業港外推455公尺，已離岸1.2公里，對沿岸影響更輕微，不挖浚，也不破壞礁體，原外海填區21公頃不填，防波提變短，海域更開放，完工再延2年半，2025年6月供氣、預算增加150億元。希望修正後的版本，可顧供電也顧藻礁。

有綠委指出，事前已得知政策會轉彎，但在發布政策前，請黨內綠委出席，是想黨內綠委背書，但無論如何轉彎，想必都是要與環團有所妥協，但離開北部後，對藻礁議題感興趣的民眾實在無感。

該名綠委指出，增加150億元，其實都是民脂民膏，更加深先前政院要求綠委背書的看法，因此並未出席。雖然外推方案讓環團分為「雙贏」、「拒退讓」兩派，但其實黨內綠委也分成兩派，一個是「可妥協」和「拒妥協」兩派，不過可以理解執政黨的為難，「既然決定了就去做吧！」

也有與會綠委表示，增加150億元經費，下鄉說明會勢必會遇到支持者挑戰，就是如何告知要增加經費的原因：也有綠委認為，大潭三接站政府已釋出最大誠意，「第一大炸彈已拆」，下一步就是要拆解萊豬公投未爆彈。