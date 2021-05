歌頌母愛 韓國瑜、陳其邁臉書感性發文

今天是母親節,政治人物紛紛發文歌頌母愛,前高雄市長韓國瑜說,「這個世界因為您們無私的奉獻而特別」。高雄市長陳其邁分享她日前探視家有腦性麻痺孩子的「小比媽媽」陳嘉齡,陳其邁說,天下所有媽媽,都和小比媽媽一樣,把所有心力放在孩子身上,只想要孩子過得更好,平凡卻偉大,感謝媽媽們做全家人溫柔美麗的靠山,也不忘提醒全天下兒女「趁著今天,向辛苦的媽媽示愛一下吧!」

韓國瑜今天中午在臉書簡單發文,用中英文寫下,「感謝所有母親與代母職的您,母親節快樂。這個世界因為您們無私的奉獻而特別。Happy Mother’s Day to all mothers everywhere! You make our world a better place everyday.」。

陳其邁分享他探訪腦性麻痺男孩小比及小比媽媽陳嘉齡的照片,陳其邁說,有一天陳母推著小比到旗津看海,小比笑得非常開心,也讓她開始有推著他外出接觸人群的念頭。

照片裡粉紅色車輛就是小比的路跑特製輪椅,母子一起參加全台157場路跑,去過合歡山、單車環島等,也參加白沙屯、大甲媽祖遶境,今年10月更計畫爬玉山、嘉明湖,毅力讓人敬佩。