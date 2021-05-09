聽新聞
test
0:00 / 0:00

歌頌母愛 韓國瑜、陳其邁臉書感性發文

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（右）分享他探訪腦性麻痺男孩小比及小比媽媽陳嘉齡的照片，談到母愛平凡卻偉大。圖／翻攝自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁（右）分享他探訪腦性麻痺男孩小比及小比媽媽陳嘉齡的照片，談到母愛平凡卻偉大。圖／翻攝自陳其邁臉書

今天是母親節，政治人物紛紛發文歌頌母愛，前高雄市長韓國瑜說，「這個世界因為您們無私的奉獻而特別」。高雄市長陳其邁分享她日前探視家有腦性麻痺孩子的「小比媽媽」陳嘉齡，陳其邁說，天下所有媽媽，都和小比媽媽一樣，把所有心力放在孩子身上，只想要孩子過得更好，平凡卻偉大，感謝媽媽們做全家人溫柔美麗的靠山，也不忘提醒全天下兒女「趁著今天，向辛苦的媽媽示愛一下吧！」

韓國瑜今天中午在臉書簡單發文，用中英文寫下，「感謝所有母親與代母職的您，母親節快樂。這個世界因為您們無私的奉獻而特別。Happy Mother’s Day to all mothers everywhere! You make our world a better place everyday.」。

陳其邁分享他探訪腦性麻痺男孩小比及小比媽媽陳嘉齡的照片，陳其邁說，有一天陳母推著小比到旗津看海，小比笑得非常開心，也讓她開始有推著他外出接觸人群的念頭。

照片裡粉紅色車輛就是小比的路跑特製輪椅，母子一起參加全台157場路跑，去過合歡山、單車環島等，也參加白沙屯、大甲媽祖遶境，今年10月更計畫爬玉山、嘉明湖，毅力讓人敬佩。

陳其邁說，小比在這樣的氛圍長大，被媽媽深愛、照顧著，真的很幸福。陳嘉齡今年榮獲「慈暉獎」，5月底將獲總統接見表揚，高雄媽媽永不放棄的精神，鼓舞人心。

高雄市長陳其邁（右）分享他探訪腦性麻痺男孩小比及小比媽媽陳嘉齡的照片，談到母愛平凡卻偉大。圖／翻攝自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁（右）分享他探訪腦性麻痺男孩小比及小比媽媽陳嘉齡的照片，談到母愛平凡卻偉大。圖／翻攝自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁（右）分享他探訪腦性麻痺男孩小比及小比媽媽陳嘉齡的照片，談到母愛平凡卻偉大。圖／翻攝自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁（右）分享他探訪腦性麻痺男孩小比及小比媽媽陳嘉齡的照片，談到母愛平凡卻偉大。圖／翻攝自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁（右二）分享他探訪腦性麻痺男孩小比及小比媽媽陳嘉齡的照片，談到母愛平凡卻偉大。圖／翻攝自陳其邁臉書
高雄市長陳其邁（右二）分享他探訪腦性麻痺男孩小比及小比媽媽陳嘉齡的照片，談到母愛平凡卻偉大。圖／翻攝自陳其邁臉書
今天是母親節，前高雄市長韓國瑜在臉書發文歌頌母愛，寫到「這個世界因為您們無私的奉獻而特別」。圖／翻攝自韓國瑜臉書
今天是母親節，前高雄市長韓國瑜在臉書發文歌頌母愛，寫到「這個世界因為您們無私的奉獻而特別」。圖／翻攝自韓國瑜臉書

陳其邁 韓國瑜

延伸閱讀

陳其邁空汙報告 民團陳情遭擋

高雄百萬口罩助印度 印度台北協會會長拜會陳其邁

影／陳其邁表彰優良護理師 獎金當場加碼一倍

議員促訂低碳自治條例 陳其邁：贊成

相關新聞

獨／公投拉警報？民進黨民調：6成民眾不接受開放萊豬

8月28日公投日逼近，民進黨最近針對四大公投案做民調，其中「反萊豬」公投的數據令高層最擔心。民進黨內部民調顯示，超過6成...

【國產材之路】樹種20年才長5公分 林農嘆：太憨才造林 不如改種電

屏東縣新埤鄉沿山公路兩旁種滿菜園及檳榔樹，岔出的小路被林木包夾，裡頭是廣達13甲的人工林，包括南洋杉、印度紫檀、桂花、桃花心木、大小葉欖仁，雖已種植18年，但大多欠缺疏伐撫育，更因旱地「先天不良」木質瘦弱。平地造林只補助20年，如今大限將至，65歲林農廖日新嘆息說，砍了也賣不掉，當初真是「憨仔」才造林。...

各國挺台參與WHA 學者：無法太樂觀

由於近日七大工業國集團（G7）及我國聖文森、聖克里斯多福、聖露西亞三友邦都支持台灣參與WHA，令國人充滿期望，但中國強烈反對，強調必須按照一個中國原則來處理...

政院三接外推「拆彈」 卻有綠委不想為其背書

行政院日前宣布大潭三接站外推455公尺，並增經費150億元，但在政院與民進黨立法法院黨團協調會報時，有綠委刻意不出席，因...

台鐵1065公里鐵路網只靠10人監管 鐵道局挨批調查、監督都不到位

台鐵太魯閣事件已滿月，台鐵大小事故仍頻傳，外界質疑負責鐵道營運監理的交通部鐵道局，監理量能不足，運安會稱鐵道局派人至太魯閣事故現場，幾乎不知該做什麼，調查能力也不夠。鐵道局說，鐵路法部分條文修正草案將增訂安全監理檢查員機制，有望組成檢查員團隊，監督與輔導鐵道組織的營運維修。...

【今日精摘】染疫機師教官足跡增華泰名店城／母親節馬斯克送狗狗幣

我國今天新增一例境外移入新冠肺炎確定病例（案1185），自菲律賓來探視重病家屬，入境台灣。而昨天公布確診的機師（案1183）及妻子（案1184），中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天也補充兩人的相關足跡，除昨天公布的台北富邦內湖分行更正前往的時間外，足跡也擴及華泰名店城，提醒曾出入這些場所者5月19日前須注意自身狀況。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。