歌頌母愛 韓國瑜、陳其邁臉書感性發文

今天是母親節，政治人物紛紛發文歌頌母愛，前高雄市長韓國瑜說，「這個世界因為您們無私的奉獻而特別」。高雄市長陳其邁分享她日前探視家有腦性麻痺孩子的「小比媽媽」陳嘉齡，陳其邁說，天下所有媽媽，都和小比媽媽一樣，把所有心力放在孩子身上，只想要孩子過得更好，平凡卻偉大，感謝媽媽們做全家人溫柔美麗的靠山，也不忘提醒全天下兒女「趁著今天，向辛苦的媽媽示愛一下吧！」

韓國瑜今天中午在臉書簡單發文，用中英文寫下，「感謝所有母親與代母職的您，母親節快樂。這個世界因為您們無私的奉獻而特別。Happy Mother’s Day to all mothers everywhere! You make our world a better place everyday.」。

陳其邁分享他探訪腦性麻痺男孩小比及小比媽媽陳嘉齡的照片，陳其邁說，有一天陳母推著小比到旗津看海，小比笑得非常開心，也讓她開始有推著他外出接觸人群的念頭。

照片裡粉紅色車輛就是小比的路跑特製輪椅，母子一起參加全台157場路跑，去過合歡山、單車環島等，也參加白沙屯、大甲媽祖遶境，今年10月更計畫爬玉山、嘉明湖，毅力讓人敬佩。