疫情升溫 蔡英文、賴清德祝賀母親節不忘提醒防疫

今天是母親節，不過最近國內新冠肺炎疫情升溫，蔡英文總統及副總統賴清德除了祝賀「母親節快樂」之外，都在臉書上提醒大家注意防疫。

蔡總統說，今天是母親節，祝所有的媽媽「母親節快樂」，每位媽媽都是偉大的媽媽，政府會當大家的神隊友，繼續貫徹「0到6歲國家跟你一起養」政策，打造安心生養的環境，讓媽媽和爸爸都能減少負擔，孩子們也可以快樂長大。她也要提醒大家，陪媽媽過母親節的同時，別忘了出入公共場所要勤洗手、戴口罩、保持社交距離，一起落實防疫，保護自己也保護家人。

賴清德則說，能收到媽媽的長輩圖是一種幸福。今天是表達感恩的日子，別忘了向宇宙無敵的媽媽說聲謝謝，「祝福全天下的媽媽們，天天都平安、快樂。也提醒大家，過節別忘防疫，出入人多的公共場所，一定要戴口罩、勤洗手、保持社交距離。」