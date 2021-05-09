已做好心理準備 拱韓人士：韓國瑜大概不選這次黨主席

國民黨主席選舉6月初登記，被積極勸進的高雄市前市長韓國瑜至今卻仍未表態參選與否。近幾個月來積極勸進韓參選主席的黨內人士近日聚會時均判斷，韓大概已確定不參選這次主席。近韓人士私下也向友人透露，韓確實不選機會大。

曾拜會韓國瑜勸進參選的黨內人士表示，拜會過程，韓的妻子李佳芬強烈表達反對韓參選，因為她認為，韓如果再出山是真心誠意的要為國民黨好，但黨內縣市長與2022九合一選舉候選人卻瀰漫一股對韓不信任的氛圍。

該黨內人士轉述，就他理解，李佳芬認為若韓國瑜出來扛重擔，黨內明年九合一選舉可能的候選人卻不能放心交給韓抬轎，無法贏得大家信任，結果只是擔任黨主席也損耗，走這一遭又何苦。

該黨內人士說，這群勸進韓國瑜選主席的黨內人士雖判斷韓國瑜已不會參選，但仍在等韓做最後的決定；如果韓確定不選，大家對這場主席選舉態度就是放水流，不會太投入，畢竟這些人跟可能參選的主席江啟臣與前主席朱立倫都不太密切。