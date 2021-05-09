政績牌拚連任 黨務人士：江啟臣宣傳公投將重於衝選舉

國民黨主席選舉起跑，爭取連任的現任主席江啟臣定調，這場選舉將打「政績牌」，過程將力推反萊豬兩公投，深化對國民黨未來政黨願景想像，並就擔任主席這一年的歷練心得，跟選民與全黨黨員分享，讓黨員來評量、決定下屆主席人選。

黨務人士透露，江啟臣已在內部會議中，跟幹部、幕僚與樁腳交代，這次選舉過程花在公投的時間，說不定比自己的選舉還多，認為若因黨主席選舉讓大家無法專心在公投上，對國民黨是極大損失，也不會讓主席選舉走到劍拔弩張地步。

也因高舉團結大旗，隨主席選戰登記日近，近來黨內各種整合聲頻傳，已宣布角逐連任的江啟臣是否可能成全大局？近江人士表示，不論合作方案如何談，「江沒有退選的問題」。

黨務人士指出，江啟臣正式登記參選下屆主席請假後，拜訪黨內要角拜票，宣揚競選政見當然還是必要的，但選戰進行間，江一定會開大門走大路，不會讓這場黨內選舉變成攻防戰或權謀算計。

黨務人士說，黨主席有維持與黨內意見領袖暢通溝通的職責，也應該保持密切聯繫，否則就是失職；而參選主席是黨員權利，尊重每個有意參選者考量，但黨內競爭與黨外不同，是分工與分配的選擇，彼此應良性競爭，不是搏擊式惡鬥。

黨務人士也透露，就是因為希望維護黨團結，不希望因主席選舉規則被說是要卡特定人參選，黨內確實一度討論考慮開放「一年條款」規定，但後來因中廣董事長趙少康主動表態就算中常會放寬參選資格也不選，相關討論才不了了之。

至於有傳言說江啟臣寧可讓趙少康選，因為高雄市前市長韓國瑜比較難打。黨務人士說，那是低估趙爆發力的外行人或有心人判斷，相關民調顯示，韓選對江不一定不好，讓趙選也增加江連任風險，一切作為還是要以黨團結為要。

黨務人士說，對江啟臣而言，當前反萊豬兩公投對全黨來講才是最重要的任務，團結蔡能確保公投能過關，而公投的成敗又影響黨未來長期能否持續團結、有效監督執政黨，並對2022、2024能否產生正面幫助的關鍵轉折點。

但黨務人士也意也表示，當前黨內中生代希望未來黨的重要戰役，能團結挺黨內具政治聲望的領袖來帶領，但如果這些政治領袖現在反而下來與中生代搶，形象可能就不是這麼恰當；要相信彼此，在民進黨焦頭爛額時，不要成民進黨救火隊。