快訊

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

影／俄國打壓異議人士有新招 送去極地當兵與北極熊作伴

政績牌拚連任 黨務人士：江啟臣宣傳公投將重於衝選舉

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

國民黨主席選舉起跑，爭取連任的現任主席江啟臣定調，這場選舉將打「政績牌」，過程將力推反萊豬兩公投，深化對國民黨未來政黨願景想像，並就擔任主席這一年的歷練心得，跟選民與全黨黨員分享，讓黨員來評量、決定下屆主席人選。

黨務人士透露，江啟臣已在內部會議中，跟幹部、幕僚與樁腳交代，這次選舉過程花在公投的時間，說不定比自己的選舉還多，認為若因黨主席選舉讓大家無法專心在公投上，對國民黨是極大損失，也不會讓主席選舉走到劍拔弩張地步。

也因高舉團結大旗，隨主席選戰登記日近，近來黨內各種整合聲頻傳，已宣布角逐連任的江啟臣是否可能成全大局？近江人士表示，不論合作方案如何談，「江沒有退選的問題」。

黨務人士指出，江啟臣正式登記參選下屆主席請假後，拜訪黨內要角拜票，宣揚競選政見當然還是必要的，但選戰進行間，江一定會開大門走大路，不會讓這場黨內選舉變成攻防戰或權謀算計。

黨務人士說，黨主席有維持與黨內意見領袖暢通溝通的職責，也應該保持密切聯繫，否則就是失職；而參選主席是黨員權利，尊重每個有意參選者考量，但黨內競爭與黨外不同，是分工與分配的選擇，彼此應良性競爭，不是搏擊式惡鬥。

黨務人士也透露，就是因為希望維護黨團結，不希望因主席選舉規則被說是要卡特定人參選，黨內確實一度討論考慮開放「一年條款」規定，但後來因中廣董事長趙少康主動表態就算中常會放寬參選資格也不選，相關討論才不了了之。

至於有傳言說江啟臣寧可讓趙少康選，因為高雄市前市長韓國瑜比較難打。黨務人士說，那是低估趙爆發力的外行人或有心人判斷，相關民調顯示，韓選對江不一定不好，讓趙選也增加江連任風險，一切作為還是要以黨團結為要。

黨務人士說，對江啟臣而言，當前反萊豬兩公投對全黨來講才是最重要的任務，團結蔡能確保公投能過關，而公投的成敗又影響黨未來長期能否持續團結、有效監督執政黨，並對2022、2024能否產生正面幫助的關鍵轉折點。

但黨務人士也意也表示，當前黨內中生代希望未來黨的重要戰役，能團結挺黨內具政治聲望的領袖來帶領，但如果這些政治領袖現在反而下來與中生代搶，形象可能就不是這麼恰當；要相信彼此，在民進黨焦頭爛額時，不要成民進黨救火隊。

江啟臣 公投

延伸閱讀

朱江整合分拚主席、2024？ 朱營：分工方案應公開討論

國民黨主席選戰起跑 江、朱、連今合體宣傳反萊豬

三接外推 趙少康：都騙人的、朱立倫：只是較好方案

21縣市串連宣傳反萊豬公投 江啟臣：當總統大選規格拚

相關新聞

傳國務機要費除罪法案月底前闖關 國民黨團：嚴陣以待

民進黨團力推修法讓國務機要費案除罪化，傳5月底立院正式會期休會前，會計法第99條之1修正草案要闖關三讀。國民黨團總召費鴻...

【圖輯】照片看歷史／伍澤元保外就醫隔年選立委 催生「伍澤元條款」

1997年涉及當時台北縣板橋市四汴頭抽水站等多件工程弊案的屏東縣長伍澤元，因為身體不適，屢次聲請停止羈押，同年5月9日終獲台灣高等法院合議庭准予交保。...

【家長相談室】國中課業變重一定要補習？ 培養2個學習習慣更重要

Q. 怎麼判斷國中生該不該補習？先修班、全科班有用嗎？ 擁有10餘年國中教學資歷的教育專欄作家洛洛老師分享她的實用建議：把孩子送去坐擁名師的補習班前，應該先了解補習的目的是什麼。家長要先了解，補習跟成績沒有絕對關連，不管他學到知識的地方是學校或補習班，成績進步的關鍵在於...

防對岸挖角沒招了？ 勞部禁登職缺令為何來得又急又猛？

4月初，某財經周刊封面故事「中國搶台灣人才、偷技術，卻罰不到！」，揭密竹北台元科技園區是「中資聚落大本營」，指出當台灣沉浸在以台積電為首的護國群山光環中，對岸早就布下天羅地網，用取巧方式規避「營業祕密法」規範，進行檯面下的人才爭奪戰。

民進黨染黑 不是蔡英文說漂亮話能解決

民進黨染黑風暴擴大，引起國人高度關切，為此黨主席蔡英文前天召開了「黨部主委會議」，卻是雷聲大雨點小。蔡英文會中只惡狠狠地撂了句「家裡不是沒有大人，我就是大人」，但未宣示任何實質作為，派系互槓火辣辣上演，會後也都「船過水無痕」。

已做好心理準備 拱韓人士：韓國瑜大概不選這次黨主席

國民黨主席選舉6月初登記，被積極勸進的高雄市前市長韓國瑜至今卻仍未表態參選與否。近幾個月來積極勸進韓參選主席的黨內人士近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。