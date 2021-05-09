朱江整合分拚主席、2024？ 朱營：分工方案應公開討論

國民黨主席選舉回歸朱江對決態勢逐漸明朗，在雙方都高舉團結合作大旗下，後續能否整合，或朱連整合挑戰黨中央，牽動後續戰局發展。朱營人士表示，整合不要避免檯面化，黨內分工沒什麼不能公開討論。連營人士則說再等一周看看。

據了解，江啟臣陣營為尋求與朱立倫整合，一開始先找與朱熟識的黨秘書長李潛龍拜會朱，探詢朱江會可能性，在獲朱首肯後，江即前往拜會朱，之後江所屬的台中紅派大老、總統府前秘書長廖了以再接續拜訪，之後才是江427再造訪。

知情人士透露，李乾龍拜會朱立倫時，雖主要是為後續江啟臣與廖了以拜會搭橋，但會談過程卻，雖未明言，但確實有讓人感受盼朱禮讓主席選舉意味；廖了以拜會朱立倫過程，雙方則是「高來高去」，很多話沒有明講，但大家心裏有數。

黨內盛傳，廖了以之所以拜會朱立倫，是因江啟臣前次拜會未達到具體整合效果，才老帥親征要勸朱江合，由江選主席，朱拚2024總統。知情人士說，朱廖會面不可能赤裸談職務交換，但難免有觸及類似議題，但私下講什麼對外算數？

知情人士直言，朱江要整合，彼此在主席選舉這一局，各自進退都應該要是可能方案，若談整合只是要團結在江啟臣之下，這整合怎麼談？

知情人士也透露，4月27日江啟臣再拜會朱立倫時，邀請朱出任黨的影子內閣、藍軍大智庫的總召集人，雖有意把朱抬高，但卻也形塑黨務、藍軍大智庫水平合作格局，若這有心推這樣的整合、分工方案，那就公開講，大家再一起討論。

若主席選舉最後確立朱江對決格局，也考慮參選主席，去年支持江啟臣的智庫副董連勝文後續動向就成關鍵，是否改與朱立倫結盟充滿想像空間。連營人士表示，朱並未與連談過類似整合話題，連何時宣布最後決定，就再等一周看看再說。

朱營人士則表示，朱連互動頻繁，彼此資訊互通，關係友善，雙方是一個動態整合過程，後續若能多溝通都是好事。