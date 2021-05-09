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傳國務機要費除罪法案月底前闖關 國民黨團：嚴陣以待

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
民進黨力推修改《會計法》九十九條之一，遭質疑是為前總統陳水扁（中）的國務機要費案解套。 本報資料照片
民進黨力推修改《會計法》九十九條之一，遭質疑是為前總統陳水扁（中）的國務機要費案解套。 本報資料照片

民進黨團力推修法讓國務機要費案除罪化，傳5月底立院正式會期休會前，會計法第99條之1修正草案要闖關三讀。國民黨團總召費鴻泰再籲民進黨沒必要「為一個人」愧對百姓，若要硬闖國民黨團嚴陣以待。

費鴻泰也表示，陳水扁等綠營人士當初敢貪汙，就要勇於面對司法，如果民進黨真要為國務機要費除罪化，那也不要透過修會計法，把會計法當遮羞布，屈辱政府主計、審計人員，也羞辱會計專業人士。

國民黨團副書記長陳玉珍表示，黨團會繼續力擋國務機要費除罪化修法，只要民進黨團要硬闖，不論是再委原會或院會，不排除重演之前在財政委員會審查時的全武行抗爭。

立法院財政委員會4月28日排審會計法第99條之1修正草案，要為國務機要費除罪，引爆藍綠混戰。但因主持議事的民進黨籍召委郭國文議事程序不完備，讓當天審查做白工，全案目前仍是付委待審狀態。

雖民進黨團釋出消息稱立院下會期再處理該修正草案，但國民黨團分析，民進黨團隨時有可能在委員會捲圖重來突襲過關，甚至在院會直接逕付二讀，以人數優勢直接強渡關山，為此國民黨團6日還沙盤推演，為7日院會可能發展備戰。

費鴻泰表示，目前看來本周財委會並沒有排審相關議案，但只要民進黨團變更議程，甚至是在院會逕付二讀，國民黨團一定全力力阻，黨團已嚴陣以待。

因國務機要廢除罪化，受惠者除前總統陳水扁，還有前扁幕僚馬永成、林德訓與會計陳鎮慧等人，立院傳出，因馬目前在副總統賴清德身邊任事，此次民進黨團總召柯建銘力推，除了幫扁，更是要幫賴為馬解套，讓馬浮出檯面出謀劃策。

相關傳言更直指，這其中涉及綠營2024總統大選卡位角力，也因如此，日前財委會會計法第99條之1修法闖關時，即便藍綠立委發生推擠衝突，綠營蘇系、英系立委全都袖手旁觀。

費鴻泰表示，曾聽聞相關傳聞，但是否屬實要問柯建銘。但費也提醒，目前身陷染黑疑雲的民進黨，此刻若再搞「金」，會讓國人有不好的啟發。

民進黨 國民黨 費鴻泰

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