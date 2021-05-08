藍委質疑G7挺台恐詐騙話術 國民黨：感謝國際對台支持

七大工業國（G7）外長近日發態支持台灣有意義參與世界衛生大會（WHA），遭國民黨立委質疑，若台灣月底仍沒辦法參與WHA，他們的話就當詐騙集團話術就好。不過國民黨晚間發出新聞稿表示，感謝國際社會對中華民國的各種支持。

國民黨表示，政治無法達成防疫，值此全球共同對抗新冠肺炎疫情緊要關頭，台灣應超越政治羈絆，參與國際重要活動，以成為積極分享及貢獻一員，期盼此次我方能以適當身分，順利參與今年5月24日召開的第74屆WHA。

國民黨認為，全體國人應重視及感謝國際社會對中華民國的各種支持，包括對台海和平穩定的關切，以及最近對我國有意義參與WHA的正面聲明。

國民黨也提醒，無論是國際參與或台海安全，均不可忽視兩岸關係影響，不宜率爾捲入強權政治漩渦，甚至犧牲國家主權與相關權益；近來台海四周漸有不安，兩岸人士均應自制，不挑釁、不衝突，力求優先擱置爭議，否則只會火上加油。

國民黨指出，G7外長會議發布公報、美國國務卿布林肯7日官方聲明、最近若干國家民代連署或決議等，均指出應恢復台灣在國民黨執政時期，於WHA觀察員地位，顯示國民黨執政時期，確有能力為台灣在國際外交上做出更多貢獻。

國民黨認為，民進黨政府應放開心胸，與社會各界對話，海納百川地擷取建議，理性、務實、靈活的參與國際組織、維護台海和平，才是增進2350萬民眾福祉的負責任作法。