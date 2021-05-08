【專家之眼】處理兩岸關係 要先掌握台灣民意

現在有遠見的政治人物，多在開始思考後疫情時代如何布局。前總統馬英九8日在「兩岸重開機，疫後新契機」研討會上提出要「回歸原汁原味的九二共識」。馬的發言有意思的地方在於，他似乎回應了「中國評論」月刊5月號，北京大學台灣研究院院長李義虎的「一中原表」倡議。但對於國際局勢與台灣民心的掌握並不到位，恐怕此番發言在藍綠互槓之後，在台人之間激不起多大漣漪。希望兩岸關係能夠穩定久安的人應該要想，怎樣才能順應國際潮流、說服台灣民心，又能讓中共正視中華民國派的努力。

馬前總統談話有三個重點：一、若中共犯台，美日都希望「止戰重於參戰」；二、兩岸執政當局可回歸原汁原味的「九二共識」；三、蔡總統要真心遵守「中華民國憲法」與「兩岸人民關係條例」，大陸如果能停止否定中華民國的存在，回歸兩岸「主權互不承認，治權互不否認」的「九二共識」精神，並停止軍機擾台，就能讓兩岸重啟對話。

馬的說法在時機上抓的巧，與最近北京大學台灣研究院院長李義虎有若合符節之處。後者在本月的發文指出：民進黨政府最近提出的建設性模糊，是一邊一國論或一邊一國論與兩國論的混搭；國民黨的「憲法論」則不利於雙方達成政治互信以及在此基礎上的政治互動。他主張兩岸對「九二共識」可以採取「一中原表」，即「一個中國，原版表述」的做法，以此保留一定的模糊空間。李的「原版」與馬的「原汁原味」，都在呼籲回到過去的九二共識。

但問題在馬重彈舊調，對台灣民心的引導是不夠的。之所以會如此說，是因為他集中精力在談菁英作為。他講到蔡總統，她對遵守憲法與法律的真心如何，大家早有一把尺，這是信者恆信，不信者恆不信的問題。

而對照當今世界大勢，馬的說法雖不能說錯，但人民想必也會看到其他的大國表態：美國最近非常親台、G7外長公報力挺台灣有意義參與世衛（WHO）、法國參議院以304票贊成，0票反對，通過「台灣參與國際組織工作」決議案、澳洲總理莫里森表示，澳洲政府對台灣政策將堅定不變；如中國武力侵犯台灣，澳洲將會履行支援美國及盟友承諾等。在兩岸兵凶戰危之餘，支持台灣的聲音還是越來越大，這代表什麼？各種說法都有，人民會自行選擇相信的部分解讀。

那多數人民相信什麼？中研院歐美所座談會裡，專家說拜登看到中國繼續在台海、南海等地有一連串武力展示，因此跟進，要清晰地告訴對方：「你若發動戰爭，我們準備好了。」台灣站在風口浪尖之地，對中共武力威脅豈能不比美國更有感？再加上馬執政時不及時修改課綱，年輕人對「中國」的情感早已變淡，蔡政府現在對中共的態度，是有相當民意做基礎的。馬此時不能正面對引導民意做論述，有點可惜。

但如果從正面一點角度分析，馬的談話還是有些建設性意義的。若講原汁原味，誰讓原來的九二共識走味了呢？雖然他後面一大篇解釋在講民進黨政府，但蔡政府根本未承認九二共識，顯然不是他們讓九二共識走味的；然後他又提及中共國國台辦最近已數度還原1992年的歷史。國台辦發言人馬曉光「已在開闢出口，可見陸方已不再否定一中各表」。他不提馬曉光的發言同時也包括「九二共識是雙方平等協商、運用政治智慧達成的，其核心要義是兩岸同屬一中、共同謀求統一，這是見諸雙方文字的、不容否認的事實」，這是模糊化的要義，也不是走味的緣由。

倒是李義虎曾批評現在國民黨的「憲法論」不利於雙方達成政治互信與互動。剛巧國民黨新主席競選活動於5月7日公告起跑，誰想要獲取馬的支持，恐怕要對馬的原汁原味說做些回應，如此一來，馬又能回到領導國民黨兩岸政策的制高地了，搭配今年5月19日，蔡政府對他赴大陸的出境管制期限解除之後，馬去北京的代表性就可以有確立的機會。各位黨主席候選人們，要準備回應了嗎？