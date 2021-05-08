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我今年參與WHA有希望？林世嘉分析「處境轉機」

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
美國國務院發言人普萊斯上月30日推文支持台灣參與WHA。取自推特
美國國務院發言人普萊斯上月30日推文支持台灣參與WHA。取自推特

世界衛生大會（WHA）將在本月24日登場，台灣積極爭取參與。台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉點出今年的轉機，她表示，WHO今年並未直接主張「台灣是中國的一部分」，而且在疫情決策飽受抨擊下，終於講出「簡單多數決」，讓我有多一個選項爭取與會。另外，今年也可以感受到各國對台灣支持度創歷史新高。

WHA通常在每年5月舉行大會，從2009年起，台灣連續8年受邀以觀察員身分參與WHA，但受到中國打壓，已連續4年未獲邀與會。

台灣今年參與WHA出現曙光，WHO日前回應國內媒體，WHA邀請觀察員參與大會，需透過所有會員國以「簡單多數決」的方式，對與會資格提出決議。

「簡單多數決」是今年有機會參與WHA的關鍵轉變，林世嘉指出，WHO以前總以「聯合國2758號決議」搪塞，幾乎等於一個中國原則；今年採取「簡單多數決」是正面機會，至少不是直接主張台灣是中國的一部分。

現階段台灣需要爭取WHO會員國支持，美國政府多次力挺台灣參與大會，包含國務院發言人普萊斯（Ned Price）上月30日發表推文，國務卿布林肯（Antony Blinken）7日也發布聲明喊話「恢復台灣在WHA的適當地位」。

林世嘉今年拜會日、法、德駐台代表及AIT處長酈英傑，德國代表直接向她表明，「妳來找我是多餘的，我們一定支持。」至於美國，也呼籲其他國家推台灣一把，她感受今年各國對台灣支持度是歷史新高。

WHO幹事長譚德塞將爭取明年連任，恐影響台灣參加WHA？林世嘉表示，這有待觀察，但各國對於WHO的疫情處理並不滿，世衛疫調團袒護中國的同時，也影響自己的威信。

林世嘉表示，世衛可以從「聯合國大會第2758號決議」，退一步到「簡單多數決」，足見對台方式已有所不同；WHA代表團的報名截止日是為歐洲時間的5月10日下班前，現階段爭取更多國家的支持，非常重要。

WHA WHO 疫情

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