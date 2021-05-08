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馬英九再提九二共識 民進黨：不要再緬懷過去
馬英九前總統今天表示，希望台灣回到原汁原味的九二共識。民進黨表示，馬英九至今仍然持續和中國一搭一唱，說著毫無共識、不合時宜的「九二共識」，不僅無法解決當前兩岸問題，還徒留笑柄。
民進黨指出，今年3月份，根據陸委會公布的民調，有高達74.9%台灣人民不認同「一個中國原則」的「九二共識」；北京當局早已說明九二共識就是一國兩制，馬前總統還是假裝沒聽到，繼續漠視民意。
民進黨表示，從這周G7外長會議、法國國會，乃至美國國務卿，皆紛紛大力支持台灣的國際參與，當全世界都在擴大警惕中國對台灣跟世界的威脅，只有馬前總統，還在緬懷過時的虛幻榮光，與台灣民意脫節。
民進黨說，台灣必須往前走，請國民黨正視現實，不要再沉溺於「九二共識能換取兩岸和平、經濟成長」的幻覺。
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