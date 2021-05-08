快訊

影／眼鏡蛇貪吃關鼠籠 天熱蛇出沒通報現高峰

影／俄國打壓異議人士有新招 送去極地當兵與北極熊作伴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬英九再提九二共識 民進黨：不要再緬懷過去

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
馬英九再提九二共識，民進黨表示，不要再緬懷過去。 本報系資料照
馬英九再提九二共識，民進黨表示，不要再緬懷過去。 本報系資料照

馬英九前總統今天表示，希望台灣回到原汁原味的九二共識民進黨表示，馬英九至今仍然持續和中國一搭一唱，說著毫無共識、不合時宜的「九二共識」，不僅無法解決當前兩岸問題，還徒留笑柄。

民進黨指出，今年3月份，根據陸委會公布的民調，有高達74.9%台灣人民不認同「一個中國原則」的「九二共識」；北京當局早已說明九二共識就是一國兩制，馬前總統還是假裝沒聽到，繼續漠視民意。

民進黨表示，從這周G7外長會議、法國國會，乃至美國國務卿，皆紛紛大力支持台灣的國際參與，當全世界都在擴大警惕中國對台灣跟世界的威脅，只有馬前總統，還在緬懷過時的虛幻榮光，與台灣民意脫節。

民進黨說，台灣必須往前走，請國民黨正視現實，不要再沉溺於「九二共識能換取兩岸和平、經濟成長」的幻覺。

九二共識 民進黨 馬英九

延伸閱讀

影／馬英九：兩岸要重啟對話、回到「原汁原味九二共識」

影／馬英九：兩岸中斷五年交流期盼重新開機

蔡英文批馬英九封存又擁核 馬辦：蔡英文藻礁永存呢？

民進黨轟馬英九：對核四立場變來變去

相關新聞

傳國務機要費除罪法案月底前闖關 國民黨團：嚴陣以待

民進黨團力推修法讓國務機要費案除罪化，傳5月底立院正式會期休會前，會計法第99條之1修正草案要闖關三讀。國民黨團總召費鴻...

【圖輯】照片看歷史／伍澤元保外就醫隔年選立委 催生「伍澤元條款」

1997年涉及當時台北縣板橋市四汴頭抽水站等多件工程弊案的屏東縣長伍澤元，因為身體不適，屢次聲請停止羈押，同年5月9日終獲台灣高等法院合議庭准予交保。...

【家長相談室】國中課業變重一定要補習？ 培養2個學習習慣更重要

Q. 怎麼判斷國中生該不該補習？先修班、全科班有用嗎？ 擁有10餘年國中教學資歷的教育專欄作家洛洛老師分享她的實用建議：把孩子送去坐擁名師的補習班前，應該先了解補習的目的是什麼。家長要先了解，補習跟成績沒有絕對關連，不管他學到知識的地方是學校或補習班，成績進步的關鍵在於...

防對岸挖角沒招了？ 勞部禁登職缺令為何來得又急又猛？

4月初，某財經周刊封面故事「中國搶台灣人才、偷技術，卻罰不到！」，揭密竹北台元科技園區是「中資聚落大本營」，指出當台灣沉浸在以台積電為首的護國群山光環中，對岸早就布下天羅地網，用取巧方式規避「營業祕密法」規範，進行檯面下的人才爭奪戰。

民進黨染黑 不是蔡英文說漂亮話能解決

民進黨染黑風暴擴大，引起國人高度關切，為此黨主席蔡英文前天召開了「黨部主委會議」，卻是雷聲大雨點小。蔡英文會中只惡狠狠地撂了句「家裡不是沒有大人，我就是大人」，但未宣示任何實質作為，派系互槓火辣辣上演，會後也都「船過水無痕」。

已做好心理準備 拱韓人士：韓國瑜大概不選這次黨主席

國民黨主席選舉6月初登記，被積極勸進的高雄市前市長韓國瑜至今卻仍未表態參選與否。近幾個月來積極勸進韓參選主席的黨內人士近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。