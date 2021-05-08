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我未列英旅遊綠色清單 外交部盼透過專業溝通未來納入

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
英國公布入境免隔離的旅遊綠色清單，台灣未在名單中；外交部今天表示，將持續與指揮中心密切聯繫並分享資訊，希望透過與英方的專業溝通，爭取未來能夠儘快將台灣納入綠色清單中。圖為英國著名地標大笨鐘。（歐新社）
英國公布入境免隔離的旅遊綠色清單，台灣未在名單中；外交部今天表示，將持續與指揮中心密切聯繫並分享資訊，希望透過與英方的專業溝通，爭取未來能夠儘快將台灣納入綠色清單中。圖為英國著名地標大笨鐘。（歐新社）

英國公布入境免隔離的旅遊綠色清單，台灣未在名單中；外交部今天表示，將持續與指揮中心密切聯繫並分享資訊，希望透過與英方的專業溝通，爭取未來能夠儘快將台灣納入綠色清單中。

外交部表示，因為暑期將至，英國政府7日公布旅遊綠色清單，同意英國遊客暑期可以前往清單內的國家，且返英後不用隔離，清單目前僅列入葡萄牙、以色列、新加坡、澳大利亞等12個國家及地區，入境英國前10天內只造訪過這些國家的旅客，入境英國後將不需要隔離檢疫。

外交部表示，台灣與日本、韓國等絕大多數國家目前都被列在棕色清單，從這些國家前往英國的旅客，入境後應自主居家隔離10天，以上相關措施預計將自英國時間17日凌晨4時開始實施，每三周滾動式檢討一次。

外交部表示，外交部及我國駐英國代表處一直都與英方保持密切聯繫，掌握相關資訊及進展。我國目前雖然暫時沒有被納入綠色清單，從我國前往英國的旅客仍須居家隔離10日。但由於相關措施也涉及指揮中心未來針對我國邊境管控及入境隔離檢疫時間的整體評估考量，外交部也將持續與指揮中心密切聯繫並分享資訊，希望透過與英方的專業溝通，爭取未來能夠儘快將台灣納入綠色清單中。

英國 外交部

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