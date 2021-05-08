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引習近平談話否定九二共識 馬陣營：蘇貞昌是習部屬？
前總統馬英九今天呼籲，蔡總統兩岸路線應回到「原汁原味的九二共識」。遭行政院長蘇貞昌批評，「九二共識」已被大陸國家主席習近平定調是「一國兩制台灣方案」。馬英九基金會執行長蕭旭岑下午反擊，蘇貞昌是習的部屬？
蕭旭岑質疑，蘇貞昌騙完神明騙人民，開口閉口習近平「定調」，有沒有自己的主張與堅持？
蕭旭岑表示，身為中華民國的政治人物，不能隨意附和對岸的主張，這也是國民黨「一中各表」的精髓，蘇貞昌與民進黨卻動輒拿對岸話語來恐嚇台灣人民，難道真認為台灣人是被騙大的？
蕭旭岑說，蘇貞昌聽到美國國務卿布林肯與白宮印太事務官坎伯談話，難道不憂心？若美國不願意承諾台海有事協防台灣，蘇憑什麼要台灣老百姓當「義和團」？
蕭旭岑表示，馬英九是還原蔡總統6年前提出的「維持現狀」，亦即維持馬政府兩岸和平的現狀，而那個現狀是奠基在「原汁原味的九二共識」；請蘇貞昌不要急著打臉蔡，尤其是用習近平的話來「定調」，蘇貞昌是蔡還是習的屬下？
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