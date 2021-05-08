藍營金門黨部辦寵愛媽咪護食安 喊反萊豬守護家人健康

明天就是母親節，中國國民黨金門縣黨部配合全國各地同步舉辦「寵愛媽咪護食安 828公投一定過」活動與「亮彩媽媽-永遠最美的她」親子體驗課程，吸引不少婆婆媽媽到場參與，金門縣長楊鎮浯的老婆張婭玲也到場聲援，並帶來數百朵康乃馨發放給現場的民眾，與所有地方媽媽站在第一線，一同捍衛鄉親的健康，反萊豬進口，為我們的下一代健康做把關。

選在母親節前夕，國民黨金門縣黨部今天舉辦彩妝體驗課程，感謝媽媽們辛勞照顧家人，同時還要美美的生活，邀請在台灣多年工作經驗的楊一林老師，來黨部教導媽媽們如何透過簡單彩妝，讓自己丰采迷人。同時也邀請李品慧老師，指導孩子製作黏土花與香氛盆，用雙手為母親製作最特別的禮物，學會感恩與回饋。

除了慶祝活動外，縣黨部在上午也於金湖市場前廣場舉辦「寵愛媽咪護食安 828公投一定過」活動，由金門縣國民黨籍議員王秀玉領軍，帶領新女性關懷協會及及金門縣婦女會一同參與，與媽媽共同慶祝母親節外，也將食安問題與萊豬議題讓鄉親一同了解。

國民黨金門縣黨部主委石兆瑉表示，明日就是母親節，地方上每一位母親都非常重視下一代的健康，政府對於萊豬進口的數量、去向都無法公開，甚至企圖隱瞞遮掩，置老百姓的健康不顧，希望透過此次發聲，能夠喚起金門鄉親對於食品安全問題的關注。

張婭玲也向所有媽媽獻上祝福，她說自己是孩子的母親，與所有鄉親一樣對萊劑充滿疑慮。她會與縣長一同守護鄉親的健康，縣長也會要求相關單位對於在地方商家，明確表示豬肉的來源產地。也希望鄉親支持本地豬肉，向含瘦肉精的美豬說不。