政院推數發部 尹啟銘：沒當過公務員的人搞的組織再造

行政院力推成立「數位發展部」，還配合要將原科技部改回早期國科會。經濟部前部長尹啟銘今批評，數位發展部根本是災難，造成政府體制混亂；政院組改規畫會把一個國家產業發展完全破壞，這是沒當過公務員的人搞出來的組織再造。

尹啟銘表示，數位發展部要從現有各部會單位抓人過去，再用100個聘任人員，聘用人員沒受過公務員訓練，這就是先前政院發生買牛肉麵報統編，行政院長蘇貞昌幫孫女買漫畫也用統編原因，政院執意設立數位發展部，只能自求多福。

行政院前院長張善政則認為，行政院應設立「數位創新委員會」，而不是設置「數位發展部」，原因在於過去台灣經濟建設重大發展，都是先有經建會決策再執行，過程必須跨部會溝通協調，並非單一部會就能處理。

張善政認為，數位發展是跨部會共同科技基礎，應由委員會協調，而非光靠數位發展部，否則會造成政府體制混亂，現行數位發展部規畫，只能說心有餘力不足。

張善政舉例，若未來發展自動駕駛無人車，理論上是交通部及經濟部都有責任，但按照政院規畫，未來是由數位發展部負責，還是要跨部會共同協助？若未來基因科技也納健保給付，這是衛福部還是數位發展部主管？

尹啟銘也同意指出，目前數位發展部分工傾向軟體歸數位發展部管理，硬體發展則是經濟部，那手機裏兼有軟硬體，怎麼分工？