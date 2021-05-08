出席歐洲節活動 吳釗燮：台歐關係史上最堅實

歐洲經貿辦事處、外交部等單位今天舉辦「2021歐洲節」活動，歐洲經貿辦事處處長高哲夫表示，他相信疫情證明大家深深彼此連結，在面對全球性挑戰時，需要全球團結思考全球解方，這也適用於供應鏈和氣候變遷；外交部長吳釗燮表示，G7外長聯合公報挺我參與國際組織，法國參議院以壓倒性票數挺台參與國際組織，台歐關係史上最堅實。

歐洲節今明兩天在台北華山文創園區中央藝文草地舉行，主題是「當我們連在一起」，由歐洲經貿辦事處、外交部、文化部及台北市政府聯合主辦，歐盟15個會員國在台辦事處一同協辦，今天除了高哲夫及吳釗燮外，文化部長李永得、台北市政府涉外事務總監周台竹及歐盟15個會員國辦事處駐台代表皆一同出席。現場除了有歐洲音樂與舞蹈，還有歐洲特色美食美酒。

高哲夫致詞時表示，歐盟的格言是異中求同、多元而團結，歐盟珍惜多元性，也重視同樣重視團結的重要，疫情證明大家彼此連結，面對全球挑戰，需要全球團結思考全球解方，這也適用於供應鏈和氣候變遷，歐盟和台灣或許在地理上很遙遠，但雙方因為民主、人權和法治等共同理念成為夥伴。

吳釗燮說，疫情期間，台灣整體和歐洲交流仍持續強化，不只高哲夫積極推動，外交部這幾年也努力和歐洲各駐台辦事處合作，他很榮幸今天一起共襄盛舉，表達我方對歐盟的重視。

吳釗燮說，G7外長日前舉行會議後發布公報，提到支持台灣有意義參與世界衛生組織及世界衛生大會，並重視台海和平穩定；法國參議院昨天更一致通過挺台參與國際組織的決議案，「台灣與歐盟國家的關係史上最堅實」。