國民黨基隆黨部市場發康乃馨辦反萊豬 婆婆媽媽站出來

國民黨基隆市黨部今天在各區市場舉辦「反萊豬、護健康、媽媽全部站出來」活動，現場發送康乃馨，並向民眾宣導「為何要反萊豬」、「台灣人民拒吃萊豬」、「公投綁大選三大好處」。

立委李德維表示，國民黨推動的「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投都已經順利達標，而中選會也宣布「珍愛藻礁」公投確定跨過成案門檻，8月28日可用手中神聖的一票，為下一代守護健康、民主與環境。

前立委謝國樑、徐少萍表示，婦女朋友是台灣最重要的隱形力量，只要涉及食品安全、下一代健康等民生議題，一定會展現堅毅的態度，共同站出來，向蔡政府表達不滿與怒吼。

市婦女會理事長何淑萍說，今天選定最貼近民意的菜市場發放康乃馨花束，不僅要表達對母親的支持祝福，同時也要加強宣傳828公投日重要性，將透過兩項公投展現「反萊豬、挺國產豬」共同捍衛國人食安。