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楊文科到竹北市場發送康乃馨 同時宣講反萊豬公投
新竹縣長楊文科與國民黨新竹縣黨部今天上午一同前往竹北市場，向前來買菜的婆婆媽媽們發送康乃馨慶祝母親節，同時在竹北天后宮前宣講反萊豬公投，現場民眾反應熱烈，也有攤商支持縣府的反萊豬政策，楊文科還在現場呼籲民眾8月28日要站出來投票，保障自身權益。
楊文科表示，自從開放美國豬肉進口後，衛生局都持續在市場進行抽查肉品標示，縣府為落實「食品安全管理自治條例」，堅持「零檢出、要標示、設專區」的因應措施，希望民眾可以選擇國產豬，就不要選擇進口豬肉。
楊文科還表示，針對新竹縣的國中、國小學生營養午餐的食材來源，也嚴格要求絕對不可以混入含有萊克多巴胺的豬肉，而且必須使用國產豬肉、牛肉及其相關再製品，目前各學校都遵照規定，因此家長可以放心。
今天上午國民黨新竹縣黨部在竹北天后宮前的「寵愛媽咪護食安 828公投一定過」街頭宣講活動，除了縣黨部主委陳見賢到場，還有多名縣議員及市民代表都到場發送康乃馨，同時現場國民黨志工也高舉反萊豬公投的標語，在場大聲疾呼口號。
楊文科在現場不斷呼籲民眾參與公投投票，現場不少菜籃族都上前拿康乃馨，也有攤商表示「萊豬一定需要把關，不能讓這樣的肉品流入市場，會造成大家恐慌，甚至不敢來市場採買」，楊文科在接受訪問時則再次強調，民眾絕對要站出來投下「全面禁止進口萊豬」的贊成票，才不會讓萊豬食安問題威脅健康。
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