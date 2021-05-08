美國務卿籲恢復台灣WHA觀察員地位 外交部表達誠摯感謝

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）7日發表聲明，呼籲世界衛生組織（WHO）讓台灣以觀察員身分參與今年世界衛生大會（WHA）；外交部今天表示，外交部對布林肯一再公開為我國聲援，鼎力支持台灣參與WHA的立場表達誠摯感謝。

布林肯在聲明中表示，「沒有正當理由把台灣持續被排除在此論壇外，美國呼籲WHO秘書長邀請台灣以觀察員身分參與WHA，就如同中華人民共和國政府表達反對意見之前的那幾年的慣例。

外交部表示，布林肯肯定台灣為解決全球公衛問題提供了寶貴的貢獻和經驗，並稱讚台灣為可靠的合作夥伴、充滿活力的民主國家以及世界的一股良善力量。

外交部表示，美國對台灣參與WHO的關心與支持從未停歇，今年對我國國際參與的支持力道更勝以往，除了布林肯以發布正式聲明的方式親自為我執言外，美國國會也多次以社群媒體串連、聯名致函、通過法案及公開發言等方式支持台灣參與今年WHA，充分發揮協調各國挺身為我國發聲的領頭羊角色。

外交部表示，感謝美國政府、國會至人民對於台灣參與WHA堅定不移的支持與鼎力相助，也誠摯歡迎更多國家與台灣一起努力，超越政治，共同守護全人類的健康安全。